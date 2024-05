Patru blocuri din zona centrală a municipiului Sucevei intră în lucrări de renovare cu fonduri europene după ce licitația pentru desemnarea constructorului a fost adjudecată, a anunțat primarul Ion Lungu. Este vorba de blocul 1A de pe strada Dimitrie Onciul nr.10, blocul 1B de pe strada Nicolae Bălcescu, nr.6, blocul 1C de pe strada Nicolae Bălcescu nr.8 și de bloc Hotel de pe strada Nicolae Bălcescu nr.4. Potrivit primarului, valoarea investiției este de 9,87 de milioane de lei. ”Mă bucur că s-a adjudecat licitația pentru reabilitarea blocurilor rezidențiale din zona centrală a Sucevei în condițiile în care au fost niște licitații care nu s-au adjudecat. Sper să înceapă cât mai repede lucrările ca să schimbăm la față zona centrală a orașului”, a mai spus Ion Lungu.

