In acest an se implinesc 80 de ani de la infiintarea Societatii Scriitorilor Bucovineni, drept pentru care ne propunem ca la Biblioteca Bucovinei sa organizam pe 19 octombrie un simpozion dedicat acestui moment, simpozion care am dori sa fie practic o „intalnire” a tuturor societatilor, asociatiilor, organizatiilor culturale romanesti din zona Bucovinei.

Astfel, pe langa scriitorii suceveni si reprezentantii societatilor si fundatiilor culturale din Suceava, la eveniment vor participa si scriitori si reprezentanti ai celor mai importante si active societati si asociatii culturale romanesti din regiunea Cernauti, carora li se vor alatura si cativa invitati de la Iasi.