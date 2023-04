În această zi, bărbatul căruia regina Elisabeta îi spunea „dragul meu pirat” a intrat cu flota sa în portul Cadiz și a lansat un atac curajos împotriva marelui inamic al Angliei, regele Filip al II-lea al Spaniei.

Fără să arboreze vreun pavilion, pentru a lăsa să se înțeleagă că vasele sale formau o flotă prietenă, Sir Francis Drake, aflat la bordul navei amiral „Elizabeth Bonaventure”, a condus 16 vase de război într-un port plin de vase comerciale, în care credulitatea era la ea acasă.

Galerele spaniole care apărau portul nu s-au dovedit a fi pe măsura tunurilor englezilor. Până a doua zi, 24 de vase spaniole încărcate cu provizii pentru Armada spaniolă fuseseră prădate și incendiate sau scufundate. După ce și-a terminat treaba, Drake a părăsit portul Cadiz pentru a-și continua jafurile în alte părți.

În îndelungata și dubla sa carieră de pirat îndrăzneț și de comandant naval, Drake a străbătut, practic, întreaga lume. A fost primul englez care a văzut Oceanul Pacific. A fost, de asemenea, primul om, după Magellan, care a înconjurat lumea, faptă pentru care regina Elisabeta l-a ridicat la rangul de cavaler în anul 1580. Pentru repetatele sale incursiuni îndreptate împotriva vaselor spaniole cu comori, din Caraibe și din Continentul spaniol.

Continentul spaniol îl reprezenta regiunea de coastă a Imperiului Spaniol din jurul Mării Caraibilor și al Golfului Mexic. Cuprindea Florida de astăzi, coastele răsăritene ale Golfului Mexic din Texas, Mexic, America Centrală și coasta nordică a Americii de Sud. Din secolul al XVI-lea și până în secolul al XVIII-lea, regiunea a reprezentat punctul de pornire pentru enormele bogății trimise în patrie, în Spania, sub formă de aur, argint, pietre prețioase, mirodenii, lemn de esență tare sau piei netăbăcite.

Spaniolii îl porecliseră pe Drake „El Draque”. Unii îl numeau și „diavolul”, termen care, deloc surprinzător, era exact același pe care îl foloseau și englezii pentru regele Filip. Raidurile lui Drake împotriva portului Cadiz și a altor baze de aprovizionare ale inamicului, din cursul anului 1587 – „pârlirea bărbii regelui Spaniei”, după cum numea el aceste acțiuni – au avut un important efect strategic, îngreunând pregătirile Spaniei pentru organizarea Armadei și întârziind cu un an lansarea acesteia, în acest fel acordându-se Angliei un timp prețios să se pregătească de invazie.

A fost anticiparea a ceea ce avea să întâlnească Armada în luptele navale, odată cu începutul aventurii în Marea Mânecii, în cursul anului următor.

