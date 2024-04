Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunță că se continuă demersurile și intervențiile pentru deschiderea de curse de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava către noi destinații. Gheorghe Flutur a precizat că o echipă de la aeroport are în această perioadă programate mai multe întâlniri în mai multe țări din Europa, participă și la un târg de rute, atât pentru curse de sezon turistic charter, cât și curse de linie. „Statistica din ultima perioadă ne ajută în fața companiilor aeriene cărora le prezentăm oferta și în acest context vă prezentăm situația îmbucurătoare în trimestrul 1 al anului 2024. Astfel, Aeroportul de la Suceava își păstrează locul 5 imediat după marile aeroporturi din țară, Otopeni, Cluj, Iași și Timișoara, cu aproximativ 140.000 de pasageri. Același loc 5 se menține și în luna martie, cu aproximativ 48.000 de pasageri. Din graficul anexat se poate vedea că Suceava devansează aeroporturi precum Sibiu, Craiova, Bacău, Târgu Mureș și Oradea. Argumentele în plus pe care le prezentăm la aceste negocieri sunt pe de o parte legate de noile investiții privind aducerea pe timp de ceață la sol a avioanelor, adică sistemul similar cu cel de la Otopeni (vizibilitatea pe verticală de 150 m) și pe de altă parte, gradul de solicitare de noi destinații, petițiile online existente la Suceava, de unde tot mai mulți cetățeni ucraineni, din Cernăuți și nu numai, solicită să zboare de pe aeroport și tarifele absolut rezonabile practicate de aeroportul de la Suceava”, a declarat Flutur.

El a spus că demersurile pentru deschiderea de noi curse aeriene continuă și prin intermediul ambasadelor din România. „Pe 23 mai, când vom deschide oficial Muzeul Holocaustului de la Siret, avem invitați ambasadori și oficiali din mai multe țări și dorim să punem bazele unei curse Suceava – Tel Aviv. Sunt mulți oameni din zona noastră care vor să zboare spre Israel și sunt convinși că după deschiderea Muzeului de la Siret vor fi și mai mulți posibili clienți din Israel care doresc să viziteze Bucovina. Chiar dacă nu e ușor într-o piață concurențială să te dezvolți și să reziști, cu aeroporturile de la Iași și Bacău destul de aproape de Suceava, Aeroportul „Ștefan cel Mare” reușește să se mențină în top, păstrând un loc de cinste imediat după aeroporturile regionale consacrate deja, Cluj, Iași și Timișoara”, a încheiat Flutur.