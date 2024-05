Îndemnul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Evrei (13, 7) de aducere aminte de înaintașii noștri și de urmare a credinței lor, precum și Anul omagial al pastorației și îngrijirii bătrânilor stau la baza demarării mai multor proiecte social-filantropice și culturale ce se desfășoară în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților de la începutul acestui an.

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, obștea Mănăstirii Bogdănești, dimpreună cu cei peste 100 de beneficiari din cadrul Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice al așezământului monahal, s-a bucurat în seara zilei de marți, 28 mai a.c., de vizita mai multor interpreți de muzică populară. Gândul oaspeților a fost de a aduce un omagiu pentru cei peste 300 de slujitori ai folclorului și teatrului românesc, și nu numai, precum și de a se întâlni cu bătrânii centrului care au crescut cu cântecul acestor artiști.

Sub protia preacuviosului protosinghel Pamvo Dima, starețul mănăstirii, în biserica așezată sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul a fost oficiată mai întâi slujba Parastasului pentru odihna sufletelor mai multor interpreți de muzică populară și ușoară, instrumentiști, redactori de radio și televiziune, precum și coregrafi și actori ai teatrului și filmului românesc, dintre care amintim pe Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ion Dolănescu, Anda Călugăreanu, Mihaela Runceanu, Ștefan Bănică, Aurelian Andreescu, Alexandru Arșinel, Mărioara Murărescu, Adrian Pintea, Toma Caragiu și mulți alții. Din soborul slujitor, alături de preoții și diaconii așezământului monahal, a făcut parte pr. Andrei Mocanu, director al Departamentului Pelerinaje al Centrului Eparhial Suceava, care, la finalul momentului liturgic, a transmis un gând de bun venit oaspeților din țară și le-a mulțumit pentru inițiativa de a săvârși o slujbă de pomenire pentru colegii și înaintașii lor trecuți la Domnul. Totodată, sfinția sa a subliniat că în acest fel generația de aur a muzicii populare românești s-a reunit prin rugăciune și a punctat faptul că proiectul Folclor în ajutor, un grup al artiștilor consacrați, dedicați acțiunilor social-filantropice, are scopul de a aduce zâmbete pe chipurile celor încercați.

În semn de prețuire și mulțumire pentru râvna și dragostea arătată în cadrul acestui eveniment social-filantropic, au fost oferite distincții de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” a fost înmânat interpreților de muzică populară Emilia Ghinescu și Petrică Remus Fandarac, întrucât au urmat exemplul „tânărului înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt”. Artiștii au mulțumit chiriarhului locului și organizatorilor și au amintit că se vor alătura proiectelor prin care se înfăptuiește binele de fiecare dată. Reprezentanții folclorului românesc și-au propus ca la fiecare reîntâlnire, acolo unde sunt adunați mai mulți pentru o cauză nobilă, să săvârșească și o slujbă de pomenire pentru cei ce au slujit folclorului, teatrului și filmului românesc.

După momentul de rugăciune, în incinta așezământului a urmat emoționantul recital de muzică populară dăruit de distinșii oaspeți pentru a le fi mângâiere vârstnicilor care au crescut în acordurile cântului acestor artiști consacrați ai cântecului românesc. Astfel, lacrimi de bucurie au înseninat chipul bunicilor de la Mănăstirea Bogdănești în timpul interpretării artiștilor Steliana Sima, Emilia Ghinescu, Constantin Bahrin și Remus Fandarac. Seara s-a încheiat cu un moment inedit pregătit de Grupul folcloric „Obcina Stânișoarei” din Mălini.

La final, cel care este numit nepotul cu peste 100 de bunici, protos. Pamvo Dima, starețul Mănăstirii Bogdănești, a mulțumit tuturor artiștilor prezenți, inițiatorilor acestui proiect, reprezentanților Centrului Eparhial Suceava, binefăcătorilor așezământului și nu în ultimul rând Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântare și pentru dragostea arătată celor aflați în nevoie.

Cei care doresc să fie sprijin pentru vârstnicii găzduiți în cadrul centrului Mănăstirii Bogdănești, majoritatea reprezentând cazuri sociale, pot contribui la lucrările de renovare și consolidare a uneia dintre clădirile centrului, cunoscută sub numele de Casa bunicilor, proiect atât de necesar, dar foarte costisitor, pentru a le oferi acestora condiții cât mai bune de viață.

IBAN: RO76RZBR0000060023896527

Titular: MANASTIREA BOGDANESTI

Valuta: Lei

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod Swift banca: RZBRROBU

Protos. Pamvo DIMA – 0757 607 453

O atenție deosebită este acordată și alinării sufletelor bunicilor singuri, în biserica Mănăstirii Bogdăneștii fiind săvârșită zilnic Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, prin râvna obștii monahale păstorită duhovnicește de părintele protosinghel Pamvo Dima, care este și coordonatorul așezământului filantropic. Vârstnicii găzduiți aici se bucură și de Taina Sfântului Maslu săvârșită de mai multe ori pe săptămână, slujbă prin care se înalță rugăciuni pentru mijlocirea harului pentru primirea vindecării trupești și sufletești, precum și pentru dobândirea iertării păcatelor.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, periodic, bunicii fără familie sunt și pelerini la bisericile și mănăstirile eparhiei.

Pr. Ștefan Mihalcea

Irina Ursachi