Chiar dacă a nins, lucrările continuă la Sala Polivalentă de 5000 de locuri din municipiul Suceava. ”Se lucrează la cofrarea pentru turnarea primei plăci de beton între demisol și parter. Dacă vremea va permite, se va turna placa în această săptămână”, a declarat Lungu de pe șantierul lucrărilor, pe care-l frecventează aproape zilnic pentru a inspecta și impulsiona lucrările.

