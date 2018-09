Comitetul Executiv Național al PSD a stabilit, în ședința de la Neptun, că în această toamnă vor fi organizate alegeri în toate organizațiile județene care sunt conduse de președinți interimari. În această situație se află și Organizația Județeană Suceava a PSD, al cărui președinte interimar este senatorul Ioan Stan. Acesta a preluat funcția în luna iunie 2016, după ce tot Comitetul Executiv Național al PSD a luat act de conducerea liderului de atunci, Cătălin Nechifor. Ioan Stan a declarat astăzi că alegerile în organizațiile județene ar urma să aibă loc până pe 20 octombrie 2018. El a precizat că în perioada următoare va fi stabilită și data alegerile din PSD Suceava, de comun acord cu conducerea centrală a partidului.

De precizat că în luna mai a acestui an, senatorul Ioan Stan și-a anunțat atât candidatura pentru președinția PSD Suceava cât și a Consiliului Județean. Într-o ședință a Consiliului Executiv Județean al PSD, care a avut loc la Dumbrăveni, Ioan Stan a spus că va candida pentru funcția de președinte al filialei județene, și în această calitate a anunțat că își asumă și poziția pe primul loc de pe lista consilierilor județeni sociali-democrați și implicit candidatura pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Suceava.

