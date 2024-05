La data de 27 mai în jurul orei 01:15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, în timp ce efectuau serviciul de îndrumare, supraveghere şi control al traficului rutier, cu autospeciala de poliție pe strada Calea Bucovinei au oprit pentru control un autoturism ce circula în mod sinuos, din direcția Vicovu de Sus către comuna Straja. După ce s-au prezentat și declinat calitatea, polițiștii au solicitat conducătorului auto să prezinte documentele de identitate și cele ale autoturismului, ocazie cu care acesta a declarat că nu are asupra sa documentele de identitate și nici ale autoturismului, stabilindu-se că este un bărbat de 30 ani, domiciliat în orașul Vicovu de Sus având dreptul de a conduce valabil. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. În continuare, s-a procedat la conducerea șoferului la Spitalul municipal Rădăuţi în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal.