Un șofer din Gura Humorului, aflat sub influența băuturilor alcoolice a fost prins de polițiști, sâmbătă seara, după ce mașina sa a fost lovită de o bicicletă. În timp ce conducea o bicicletă pe strada Cetăţii din orașul Gura Humorului, o localnică de 14 ani a pierdut controlul asupra direcţiei de mers și a acroșat un autoturism staţionat, la volanul căruia se afla un bărbat de 57 de ani.

În urma impactului a rezultat rănirea uşoară a minorei, care a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale, însă nu a rămas internată.

După producerea evenimentului, șoferul a plecat de fața locului, fiind identificat de polițiști pe strada Ion Creangă din localitate. Bărbatul a recunoscut faptul că a fost implicat în acel eveniment rutier, iar pentru că mirosea a alcool a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că vinovați de producerea evenimentului rutier sunt atât minora de 14 ani, care se deplasa neregulamentar, cât şi conducătorul auto, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice și care a părăsit locul accidentului.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” şi „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, ce va fi soluționat procedural.