Duminică la orele 01:30, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 5 Dărmănești executau serviciul de patrulare pe raza satul Soloneț, comuna Todirești s-au sesizat din oficiu despre faptul că un autoturism este ieșit în afara părții carosabile pe partea dreapta a DJ 178A pe sensul de mers Todirești-Comănești și prezintă avarii. În interiorul autoturismului, la volanul acestuia se afla un bărbat de 34 ani, cu domiciliul în satul Humoreni, comuna Comănești și care nu figurează cu permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul de Urgenta Suceava, unde i-au fost recoltate probe biologice. Totodată, s-a constatat că autoturismul nu deține poliță RCA valabilă și nu are efectuată inspecția tehnică periodică. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” faptă prev. şi ped. de art. 335 alin. (1) și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. (1) cu aplicarea art. 38 alin. (2) din Codul Penal, urmând a fi soluționat procedural de către polițiștii din cadrul S.P.R. 5 Dărmănești.