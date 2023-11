La data de 25 noiembrie ora 21:30, polițiștii din cadrul SPR 12 Preutești, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza Secţiei 12 Poliţie Rurală Preuteşti au fost sesizați telefonic cu privire la faptul că pe raza satului Dolheștii Mari, comuna Dolhești s-a produs un accident soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto pare sub influența băuturilor alcoolice. Din cercetările efectuate, s-a constatat faptul că la data de 25.11.2023, în jurul orei 21.15, un bărbat din satul Basarabi, comuna Preutești în timp ce conducea autoturismul a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat într-un cap de pod de pe partea stângă a părții carosabile. Conducătorul auto a efectuat mai multe manevre pentru a ieși cu autoturismul din șanț, împrejurare în care a fost observat de către un polițist din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, care se afla în timpul liber în zonă. Polițistul a realizat faptul că șoferul se află în mod vizibil sub influența băuturilor alcoolice și că reprezintă o amenințare pentru siguranța rutieră, astfel încât a procedat imediat la interceptarea și imobilizarea acestuia, anunțând lucrătorii de poliție de serviciu din cadrul SPR 12 Preutești. Procedându-se la controlul documentelor s-a constatat că șoferul este un bărbat din satul Basarabi, comuna Preutești. Totodată, cu ocazia verificării in bazele de date ale s-a constatat că bărbatul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilometru. rezultatul fiind de 1.29 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior acesta a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe faptă prev şi ped de art. 336 alin. 1 din Cod Penal și conducerea unui vehicul fără permis de conducere faptă prev şi ped de art. 336 alin. 1 din Cod Penal.