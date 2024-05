La data de 26 mai în jurul orei 9:25, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul de Ordine Publică, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe str. Cernăuți au efectuat semnal de oprire unui autoturism care venea dinspre str. Calea Unirii cu direcția str. Traian Vuia, șoferul acestuia refuzând să oprească la semnalul efectuat, ulterior fiind urmărit și blocat pe str. Nicolae Labiș. S-a procedat la identificarea conducătorului auto, în persoana unui bărbat în vârstă de 29 de ani cu domiciliul în Suceava. Din verificările efectuate în baza de date a rezultat faptul că șoferul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, ulterior fiind condus la sediul Poliției Municipiului Suceava în vederea întocmirii documentelor aferente. S-a întocmit proces verbal de constatare, cercetările fiind continuate de către polițiștii Biroului Poliției Rutiere Suceava pentru săvârşirea infracţiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, de către o persoană care nu posedă permis de conducere”, faptă prev. şi ped. de art. 335 alin. 1, cauza urmând a fi soluționată procedural.