O șoferiță a fost rănită grav după ce a pierdut controlul mașinii și a lovit un cap de pot. Sâmbătă dimineață, la ora 6:55, o femeie de 41 ani, din Burla, a condus autoturismul pe DJ 178 din această comună, iar într-o curbă la stânga a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto, aceasta fiind transportată cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constat faptul că, femeia de 41 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie auto. De asemenea, aceasta a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ, acesteia fiindu-i recoltate și mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunile de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.