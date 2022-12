Sofia Vicoveanca (81 de ani) este una dintre cele mai iubire artiste din România! Cântăreața de muzică populară are o carieră în industria muzicală de peste 60 de ani. Însă, pentru a se menține mereu în linia întâi artista are mare grijă de vocea sa așa că Sofia evită să mănânce ceapă și să bea lichide cu acid, notează click.ro.

„De Sărbători am mâncat de toate. Nu am făcut excepție de la nimic anume. Nu îmi este frică că o să mă îngraș. Eu semăn cu tatăl meu. Am carne macră pe mine. Nu am ținut niciodată regim. Singurul lucru de care m-am ferit toată viață a fost acela de a mânca ceapă și am încercat pe cât posibil să nu beau acidulat, pentru că îmi afectează glasul.”, a spus Sofia Vicoveanca pentru Click!.

Citește mai multe EXCLUSIV pe: https://click.ro/interviurile-click/sofia-vicoveanca-trasa-prin-inel-la-81-de-ani-ce-2230737.html