Dintr-un sondaj al Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, la care au participat 23.500 de membri ai organizației, rezultă că 66% dintre persoanele chestionate au fost vaccinate anti-COVID, iar 26% au intenția de a se vaccina. Totodată, 30% dintre repondenți ar fi de acord cu introducerea certificatului verde în învățământ, iar peste 75% nu acceptă să supravegheze elevii în timp ce-și administrează testele non-invazive din salivă pentru depistarea COVID-19. Datele au fost făcute publice la Radio Top, prin telefon, de președintele Uniunii Județene a Sindicatelor „Pro-Educația” Suceava, profesorul Traian Pădureț. Uniunea este afiliată la Federația „Spiru Haret”.

Profesorul a afirmat că nici personalul medical nu este încântat de testare și a arătat: „Cadrele didactice nu sunt pregătite pentru testare, nu dispun de echipament de protecție. În plus, eu, fiind lider și la Confederația Cartel Alfa, am un sindicat la nivel de județ al medicilor și asistenților medicali din cabinetele de medicină școlară. Am văzut discuțiile pe grupul lor de WhatsApp și sunt și dânșii speriați de testarea copiilor. Sunt cadre medicale și consideră că vor fi momente în care nu se vor putea proteja. O asistentă spunea că are 1.600 de elevi, din care jumătate trebuie testați în schimbul de dimineață și restul după-amiaza. Apoi, în discuție intră și legislația referitoare la deșeurile medicale, iar copilul trebuie să evite consumul de băuturi și alimente cu o oră înaintea testării. O altă problemă: copilul vine la școală și este testat pozitiv. Asta înseamnă că a venit de-acasă pozitiv, că deja a intrat în contact cu marea masă a copiilor și că încăperea unde a fost testat va fi eliberată și dezinfectată. Nu mai vorbim de afectarea actului educațional, din cauza timpului pierdut cu testarea”.

Liderul „Pro-Educația” Suceava propune testarea în familie, chiar dacă există semne de întrebare vizând corectitudinea unor părinți. Traian Pădureț a spus: „Testarea e bine să fie făcută în familie, chiar dacă acești copii vor fi supuși unui efort în plus deoarece trebuie treziți mult mai repede, în condițiile în care cu o oră înainte de testare nu au voie să bea și să mănânce nimic”. Testele pe bază de salivă pentru depistarea COVID-19 ar urma să ajungă săptămâna viitoare în școli.