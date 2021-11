Peste 1.000 de persoane protestează în centrul Sucevei împotriva vaccinării anti-Covid, a certificatului verde, dar și împotriva restricțiilor impuse de pandemie. De asemenea, protestatarii solicită redeschiderea școlilor. Protestul a început în jurul ore 15:00 pe esplanada Casei de Cultură din Suceava și este organizat de Asociația „Bucovina Profundă” și Grupul civic „Suceava Educată”. La protest participă suceveni din mai multe localități ale județului, iar potrivit organizatorilor la Suceava au ajuns și protestatari din București, Sibiu, Arad, Brașov, Neamț, Botoșani sau Iași.

Protestatarii scandează „Libertate!”, „Vrem libertate, nu certificate!”, „Noi românii, noi suntem stăpânii”, „Nu cedăm, nu ne vaccinăm”, „Vrem tratamente, nu experimente”, iar o mare parte dintre ei au pancarte pe care se pot citi mesaje precum: „Dreptul la educație este constituțional”, „Sucevenii nu se lasă călcați în picioare”, ”Stop pașaportului verde”, ”Certificatul verde dăunează grav libertății”, „Vrem școala offline”.

Organizatorii protestului au pregătit și o „Proclamație pentru libertate”, pe care o prezentăm în totalitate:

PROCLAMAȚIA PENTRU LIBERTATE

Cerem:

Încetarea tuturor restricțiilor și a stării de alertă. Implicit – eliSukjkjșkjkkminarea obligativităţii măștii , revenirea la învăţământ faţă în faţă Abrogarea legii carantinei, legea 55/2020, care îi dă drepturi dictatoriale lui Raed Arafat Renunțarea la politicile sanitare bazate pe obligativități și trecerea la cele bazate pe recomandări, care respectă libertatea individuală, protejarea celor vulnerabili prin oferirea de servicii și facilități, plus program național de profilaxie. In această ordine de idei cerem:

– Retragerea proiectului legii vaccinării obligatorii, PLx 399/2017

– Retragerea proiectului de lege care transformă Poliţia Militară în organ de represiune împotriva civililor

– Respingerea Pașaportului de vaccinare, instrument de presiune și segregare socială pe criterii medicale

– Anularea ordonanţei de urgenţă care desfiinţează malpraxisul – adoptată luni, 29 martie 2021

Eliminarea oricăror interferențe ale diferitelor organisme ale statului cu Biserica și cu libertățile religioase Cerem ca Ministerul Sănătăţii și Colegiul Medicilor să accepte schemele de tratament aplicate cu succes atât de medici români cât și de medici străini, independent de recomandările OMS și redeschiderea spitalelor în vederea asigurării serviciilor medicale pentru bolnavii cronici Cerem să înceteze executarea necondiţionată a ordinelor OMS (organizaţie aservită BigPharma) de către Ministerul Sănătăţii, precum și o analiză a deciziilor OMS în vederea continuării, condiționate sau nu, a colaborării cu această organizație. Demiterea și anchetarea tuturor celor responsabili pentru situația actuală, prin comiterea de abuzuri, acte de terorism mediatic, fraude, mascarea conflictelor de interese, crime împotriva umanității, terorism de stat, trădare conform art 394-398 din Codul Penal, răspândire de informații false. Printre aceștia se numără: Klaus Werner Iohannis, Raed Arafat, Florin Cîțu, Vlad Voiculescu, Ludovic Orban, Nelu Tătaru, Marcel Vela, Lucian Bode, Vlad Gheorghiță, Adrian Streinu-Cercel, Alexandru Rafila, Virgil Musta, Carmen Dorobăț ș.a.

Întrucât suntem perfect conștienţi că acestea reprezintă doar soluţii de moment, cerem imperativ:

Schimbarea mecanismului electoral prin adoptarea unei noi legi electorale, bazată pe principii de transparență, competență și reprezentativitate reală, și care să mute centrul de putere dinspre partide înspre comunități. Alegeri anticipate organizate pe baza acestei noi legi electorale, care să asigure astfel schimbarea întregii clase politice actuale, dovedită în cea mai mare parte a fi incompetentă, vândută și slugarnică față de interesele străine. Elaborarea în cel mai scurt timp a unei Strategii de restaurare și dezvoltare națională, care să se scoată țara din dezastrul produs de incompetența și inconștiența clasei politice trădătoare.

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Proclamația pentru Libertate a fost declamată in 3 aprilie 2021 la protestele din București și a fost emisă de cei care protestează de un an și jumătate împotriva restricțiilor absurde și a dictaturii cu pretexte sanitare. Proclamația a fost semnată de mii de oameni și este susținută de multe asociații și fundații din țară.