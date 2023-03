Primăria municipiului Rădăuți le pregătește femeilor un mărțișor special pentru ziua de 8 martie. Este vorba de un spectacol de muzica în care protagonista va fi solista Iana Novac.

„Pentru că ziua de 8 martie este dedicată femeilor, dl. Primar Bogdan – Andrei Loghin și Consiliul Local Rădăuți vă invită începând cu ora 19:00, în sala Casei de Cultură Rădăuți, unde solista Iana Novac, acompaniată de cvartetul „Passione” și pianistul Ieronim Buga, ne vor încânta în cadrul unui spectacol de gală”, transmite Primăria Rădăuți pe pagina de facebook.