Miercuri, 1 martie, Senatul României și Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” au inaugurat oficial„Galeriile Madrigal – Marin Constantin”.

La eveniment au participat Președintele interimar al Senatului – doamna Alina Gorghiu, Ministrul culturii – domnul Lucian Romașcanu -Directorul de onoare al Corului Madrigal, dirijorul Ion Marin, Emil Pantelimon – managerul Corului Madrigal, membrii Biroului Permanent al Senatului, senatori, deputați, alți invitați oficiali și public.

„Acest moment istoric de astăzi este un mare semn de normalitate în societatea românească, acolo unde, iată, cultura de cel mai înalt nivel este ridicată la rang de Galerie în cea mai importantă instituție a României. Le mulțumesc doamnelor și domnilor senatori pentru această onoare, iar doamnei Președinte Alina Gorghiu îi sunt recunoscător pentru aceasta inițiativă” – a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” în deschiderea evenimentului.

„E o onoare ca Madrigalul să fie astăzi alături de noi la Senatul României. Parteneriatul între Parlamentul României și Corul Madrigal este mai vechi, cu multe evenimente reușite împreună și toți colegii senatori au fost de acord să dea acestei galerii frumoase numele Corului Madrigal – Marin Constantin. Pentru noi este o onoare să ne aflăm într-un loc care, de astăzi, va avea rezonanță muzicală. Vreau să vă gândiți cât de lungă este istoria de 60 de ani a acestui ansamblu, dar și cât de scurtă este ea în raport cu ce urmează să facă Madrigalul pentru România și pentru toată lumea care iubește cultura.” – Alina Gorghiu,Președintele interimar al Senatului României.

„Senatul a făcut atât de multe lucruri bune pentru cultură și sunt mândru că sunt și senator. Îi felicit pe cei care au avut această inițiativă, pentru că trebuie să ducem faptele lângă declarații. Tot timpul spunem: cultura este cel mai important motor al unei națiuni. Sunt lucruri care se întâmplă la nivel concret, sunt lucruri care se întâmplă la nivel de imagine, iar acesta este unul dintre lucrurile importante la nivel de imagine, pentru că ne arătăm respectul pentru unul dintre cei mai mari ambasadori ai culturii românești, Corul Madrigal, care, iată, a împlinit 60 de ani de existență, 60 de ani de succese” –a declarat Ministrul culturii, Lucian Romașcanu

„Este absolut spectaculos, să vezi pe cartea de vizită a Românieică politica și cultura sunt într-o sinergie, într-o efervescență care duce la o imagine cu totul specială a României. Corul Madrigal a fost, din 1963, primul cor profesionist de cameră din Europa. Madrigalul nu este doar ambasadorul culturii muzicale românești în străinătate. Din 1963 și până în 1989, Madrigalul a fost și ambasadorul Europei în România, cântând madrigale și motete din Renașterea europeană, în cinci limbi. De la generalul Charles de Gaulle, la Richard Nixon și șahul Iranului, oaspeții importanți ai României erau întâmpinați nu numai cu pâine și sare, ci și cu repertoriul internațional și cu mândria sunetului Corului Madrigal. Cred că muzical, cultural, politic, sentimental, astăzi suntem în plină Europă.” – dirijorul Ion Marin, Directorul de onoare al Corului Madrigal și Președintele fondator al Programului Național Cantus Mundi.

Deschiderea oficială a „Galeriilor Madrigal – Marin Constantin” a fost urmată de un recital susținut de Corul Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu.

„Galeriile Madrigal – Marin Constantin” vor găzdui evenimente culturale, precum și expoziții temporare și permanente ale exponatelor și materialelor de arhivă din patrimoniul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și vor intra în circuitul de vizitare publicăși de tururi ghidate ale Palatului Parlamentului.

Inaugurarea oficială a „Galeriilor Madrigal – Marin Constantin” vine după ce, pe 28 februarie, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a dăruit publicului din întreaga țară Spectacolul Extraordinar „Madrigal 60”, dirijat de Anna Ungureanu. Închinat memoriei legendarului fondator al corului, dirijorulMarin Constantin, spectacolul aniversar a dus împreună bogata istorie a Madrigalului șimai multe premiere absolute și a fost primit de public cu bucurie și emoție.

Evenimentul a avut loc pe scena Teatrului Național „I. L. Caragiale” București (TNB) și a fost difuzat în direct pe postul TVR Cultural, precum și pe canalul Radio România Muzical, pentru a permite unui număr cât mai mare de telespectatori și auditori din România și din lume să fie alături de Corul Madrigal în zi de sărbătoare.

Partea a doua a evenimentului a găzduit „Gala Madrigal 60”, prezentată de criticul de teatru Marina Constantinescu, în cadrul căreia au fost decernate Premiile Marin Constantin. Premiile sunt acordate anual personalităților care au contribuit semnificativ la viața culturală a României, precum și la dezvoltarea și promovarea Corului Madrigal.„Premiile Marin Constantin” 2023 au celebrat activitatea regretatului actor și manager al Teatrului Național București, Ion Caramitru, dar și a binecunoscutului om de cultură Andrei Pleșu.

„Marin Constantin mi-a trezit următoarea reflecție: se vorbește la noi, și nu numai la noi, de statul paralel, înțelegându-se prin asta o alcătuire ocultă care trage ițele, fără ca noi să ne dăm seama, în interesul unor grupări obscure. Dar eu am descoperit încet, încet, că există și un stat paralel bun. Asta înseamnă un stat alcătuit din valori și din oameni care nu sunt luați în seamă așa cum ar trebui. Acesta e statul paralel care ne ține în viață. Oameni de mare calibru, oameni de mare calitate care ne sprijină supraviețuirea, dar care nu sunt onorați așa cum ar trebui. Am mai multe nume pe această lista, iar Marin Constantin este un nume esențial, pentru că a făcut ca România să circule în Europa, și Europa să circule în România, deși n-a fost perceput în termeni atât de glorioși pe cât ar fi meritat. Mă bucur că, chiar și post mortem, el își rotunjește nimbul. Mă bucur că sunt în Sala care poartă numele Ion Caramitru, am fost foarte apropiați, și, brusc, am impresia că trăiesc o împrejurare de destin și vă mulțumesc că sunteți părtași la aceasta” – a declarat Andrei Pleșu la primirea „Premiului Marin Constantin”

Regia spectacolului „Madrigal 60” a fost semnată de Emil Pantelimon, scenografia și decorurile de Vladimir Turturica, iar costumele de scenografa Iulia Gherghescu. Design-ul de lumini a fost coordonat de Alin Popa, video mapping-ul de Dorin Popovici, iar regia de sunet de Gabriel Scîrlet.

Evenimentele de pe 28 februarie și 1 martie se înscriu în programul „MADRIGAL 60”, care include o serie amplă de de proiecte aniversare, ce se vor desfășura pe tot parcursul anului 2023.Programul marchează 60 de ani de activitate neîntreruptă, excelență în muzică și diplomație prin cultură pentru Corul Madrigal, devenit un simbol al constanței artistice naționale, dar și al relevanței culturale și de imagine a României în lume.

