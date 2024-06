Sphera Franchise Group (simbol BVB:SFG), cel mai mare grup din industria de foodservice din România, care operează în sistem de franciză restaurantele KFC, Pizza Hut și Taco Bell, beneficiază din 4 iunie de servicii de Market Maker al Emitentului oferite de BRK Financial Group. Sphera Franchise Group a fost listată în 2017 pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, iar în prezent are o capitalizare de 1,3 miliarde lei (268 milioane euro).

„Programul dezvoltat de Bursa de Valori București pentru Market Makeri face parte din eforturile noastre de a îmbunătăți lichiditatea pieței acțiunilor. Ne bucură numărul mare al companiilor listate care beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului și interesul brokerilor de a se implica activ în susținerea lichidității. Avantajele sunt resimțite de către toți stakeholderii pieței de capital: companii listate, intermediari, investitori. Felicit echipa Sphera Franchise Group pentru implicarea constantă în promovarea businessului și a acțiunilor SFG, și BRK Financial Group pentru dedicarea în creșterea lichidității pieței de capital”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.

„La Sphera Franchise Group, suntem bucuroși că performanța noastră financiară și comercială solidă a fost recunoscută de piață, așa cum se reflectă în evoluția acțiunilor SFG la Bursa de Valori București anul trecut. În plus față de preocuparea noastră principală pentru creșterea continuă a businessului, suntem dedicați să relaționăm cu investitorii noștri și să le răsplătim încrederea. Încă de la IPO, am fost un plătitor constant de dividende, iar din 2020 am implementat o strategie de creștere a lichidității acțiunilor SFG, oferind astfel acționarilor noștri și potențialilor investitori oportunități extinse de tranzacționare și investiții. Prin urmare, suntem încântați că, începând de astăzi, Sphera Franchise Group și toți investitorii noștri vor beneficia de un al doilea market maker, făcând astfel ca investițiile în SFG să fie și mai atractive decât până acum. Mulțumim BRK Financial Group pentru acest parteneriat și ne bucurăm pentru colaborarea noastră”, a declarat Valentin Budeș, CFO, Sphera Franchise Group.

Acțiunea SFG este al 19-lea instrument financiar al unui emitent listat la bursă pentru care BRK Financial Group oferă servicii de Market Maker al Emitentului. Numărul total de acțiuni, de pe ambele piețe ale BVB, care beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului ajunge la 25.

„Anunțăm cu satisfacție semnarea unui nou parteneriat privind serviciile de market maker destinate emitenților, în cadrul căruia ne propunem să susținem îmbunătățirea lichidității acțiunilor Sphera Franchise Group. O lichiditate crescută contribuie la reducerea volatilității și poate asigura o mai bună reprezentare în indicii locali sau internaționali. Am calibrat un pachet de cotare care să contribuie la îndeplinirea obiectivului de creștere a lichidității, iar angajamentul nostru în cadrul acestui parteneriat constă în cotarea unui volum de minim de 4.000 de acțiuni, atât pe sensul cumpărare, cât și pe sensul de vânzare, la un spread de maxim 3%, și o prezență în piață de minim 90% din durata ședințelor de tranzacționare”, a declarat Paul Stiopei, Director Operațiuni BRK Financial Group.

Acțiunile Sphera Franchise Group sunt incluse în indicii de referință BET și BET-TR, indicele care include și dividendele acordate de companiile din BET. Acțiunile SFG sunt prezente și în indicii BET-BK, BET-TRN, BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN și BETPlus. De asemenea, compania este inclusă în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente, FTSE Global Micro Cap, și în indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră.

Sphera Franchise Group beneficiază, din 2023, de servicii de Market Maker al Emitentului furnizate și de Raiffeisen Bank International. Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar. Parametrii specifici aplicabili activității de Market Maker al Emitentului efectuate de BRK Financial Group pentru acțiunile Sphera Franchise Group sunt disponibili AICI.

Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.

Despre Sphera Franchise Group

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deținând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România și KFC în Chişinău, Republica Moldova, și în anumite zone din Italia. Grupul deține peste 160 de restaurante pe cele trei piețe și are aproximativ 5.000 de angajați. Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori București din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum și în FTSE Global Microcap și indicii MSCI Frontier și Romania Markets Small Cap.

Despre BRK Financial Group

BRK Financial Group este una dintre cele mai mari companii de brokeraj din România, înființată în 1994. Cu o experiență vastă pe piața de capital, BRK este prima și până în prezent singura societate de servicii de investiții financiare listată la Bursa de Valori București, categoria premium (simbol BVB:BRK). Activitatea de bază a BRK Financial Group este structurată pe două direcții de afaceri, respectiv segmentul de intermediere și segmentul de tranzacționare. Pe segmentul de tranzacționare, societatea operează tranzacțiile pe contul propriu, operațiuni de market-making și operațiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea operează tranzacțiile clienților, respectiv operațiunile corporate. BRK Financial Group este o firmă de investiții MIFID II, autorizată și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.