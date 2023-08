Spitalul Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava investește în sistemele informatice și în infrastructura digitală în baza unui proiect european în valoare de 4,4 milioane de lei (inclusiv TVA) intitulat ”Soluții digitale la Spitalul Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou””. Proiectul care urmează a fi depus la finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență a fost aprobat astăzi într-o ședință de îndată a deliberativului județean ședință în care s-a aprobat și acordul de parteneriat între Consiliul Județean și Spitalul Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” document necesar în vederea implementării proiectului. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat că beneficiarii finali ai aceastor investiții vor fi în primul rând pacienții și aparținătorii care vor avea parte de servicii prompte și de calitate. ”Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea de module informatice specializate noi, prin achiziționarea și instalarea de echipamente IT, implementarea de aplicații software clinice și non clinice, precum și instruirea personalului tehnic al unității sanitare pentru utilizarea acestor aplicații”, a spus Flutur.

El a precizat că prin proiect se prevede achiziționarea de terminale mobile care permit scanarea codului de bare ale fișei pacientului, medicamentația, materiale sanitare necesare. ”Se vor putea vizualiza recomandările medicului, rezultatele analizelor”, a spus Flutur. Apoi, se vor dota sălile de operații din blocul operator principal cu calculatoare medicale care să permită culegerea parametrilor funcționali ai pacientului și transmiterea lor în sistemul informatic al spitalului. Totodată, se va extinde rețeaua wi-fi în secțiile ATI, bloc operator, pneumologie, oncologie, boli infecțioaase, dermatologie, îngrijiri paliative. Proiectul mai prevede a spus Gheorghe Flutur realizarea unui chioșc digital interactiv care să afișeze portalul web medical al spitalului unde pacienții sau aparținătorii desemnați de aceștia pe baza unui cod personalizat pot să-și acceseze dosarul electronic medical sau să obțină informații publice despre spital. ”Important este realizarea chioșcului digital interactiv care permite consultații de acasă dar la spital va fi un panou mare unde pacienții sau aparținătorii pe baza unui cod personalizat pot să acceseze dosarul electronic medical și asta se poate face și de acasă. Proiectul mai prevede realizarea diferilor aplicații precum cea de culegere și procesare date de la pacient, de management al documentelor și registratură digitală, de administrare resurse umane și salarizare, de pontaj cu intregrarea cititoarelor de card de acces. Dorim să facem din Spitalul Județean Suceava un spital de secol XXI”, a mai spus Flutur.