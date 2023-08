Casa Polonă construită în comuna Moara va fi inaugurată joi la ora 17.00 în cadrul Zilelor Culturii Polone, a anunțat președintele Uniunii Polonezilor din România. ”La fel ca și celelalte Case Polone care există deja în Bucovina, aceasta nu va îndeplini doar un simplu rol practic, ci va servi și ca un fel de simbol care va uni comunitatea locală sub acoperișul său”, a declarat Longher. Inaugurarea Casei Polone din Moara va fi sărbătorită și cu un spectacol susținut de Fanfara Detașamentului de Pompieri Voluntari și formația de muzică populară „Gacoki” din Gać în voievodatul Podkarpackie – Polonia, de ansambluri ale polonezilor bucovineni: „Mała Pojana” din Poiana Micului, „Sołonczanka” din Solonețu Nou, recent înființat grup de copiii și tineri din comunitatea poloneză din Moara, precum și de ansamblul românesc „Dor” din Moara.

