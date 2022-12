Primăria comunei Satu Mare a semnat zilele trecute două contracte de sponsorizare cu compania Egger în valoare totală de 160.000 de euro, a anunțat primarul Toader Adrian Lavric. Cel mai consistent contract însumează 150.000 de euro bani solicitați de primarul comunei Satu Mare pentru achiziționarea unei noi autospeciale de pompieri. Al doilea contract prevede acordarea unei sponsorizări de 10.000 de euro unei familii din satul Țibeni pentru reconstruirea casei distruse într-un incendiu.

”În cererea de sponsorizare din data de 18 octombrie am solicitat un sprijin financiar pentru înlocuirea atospecialei de pompieri, din dotarea Primăriei, cea existentă, fiind degradată negăsindu-se piese de schimb. Mașina are o vechime de 43 de ani fiind fabricată în anul 1979. În altă cerere de sponsorizare, din data de 13 decembrie 2022 Primăria a solicitat un pachet de OSB și PAL, sau un sprijin financiar pentru familia Tofanel Mihai, din satul Țibeni, comuna Satu Mare care a rămas fără casă aceasta fiind distrusă într-un incendiu în seara zilei de 9 decembrie. Familia nu are posibilități financiare pentru a-și reface locuința așa că am solicitat o sponsorizare de la compania Egger. Primăria, prin Dispoziția Primarului, a alocat la rându-i pentru refacerea casei suma de 10 000 lei”, a explicat primarul. Primarul Lavric a ținut să mulțumesc conducerii companiei Egger pentru că a răspuns prompt și fără ezitare în mod pozitiv la toate cererile de sponsorizare înaintate de Primăria Satu Mare. ”Mulțumesc conducerii companiei Egger, pentru toate sponsorizările făcute către comunitatea pe care o conduc și îmi doresc ca aceeași bună colaborare să fie și în viitor. Le urez sărbători fericite și tradiționalul „La mulți ani!””, a spus Toader Adrian Lavric.

