Bursa de Valori Bucuresti lanseaza astazi o noua editie a programului dedicat promovarii companiilor antreprenoriale romanesti care, incepand din acest an, se va numi BVB Arena. Transformarea prin care trece programul intareste misiunea Bursei de Valori Bucuresti de a se pozitiona drept principal canal de finantare pentru companiile romanesti si de a promova companiile care contribuie la dezvoltarea economiei locale

Toate detaliile despre BVB Arena si noua platforma online a programului se regasesc pe www.bvbarena.ro

In cadrul evenimentului de lansare, a avut loc si prezentarea cartii cu cele 15 povesti de succes ale companiilor romanesti finaliste in editia anterioara a programului Incepand de astazi, BVB Arena este lansat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Ce este BVB Arena? BVB Arena este programul bursei initiat inca din 2017 sub numele de Made in Romania, program dedicat identificarii si promovarii companiilor locale antreprenoriale de succes. Odata cu lansarea noii editii in cadrul evenimentului care a avut loc astazi, au fost prezentate noul nume si noua identitate vizuala a programului. Noua identitate si noul nume, BVB Arena, plaseaza, din punct de vedere vizual, acest program emblematic dedicat antreprenorilor romani sub umbrela proiectelor BVB. Mai mult, ele intaresc misiunea declarata a BVB de a se pozitiona drept principal canal de finantare pentru companiile romanesti si de a promova companiile care contribuie la dezvoltarea economiei locale, incurajandu-le sa faca parte din “Arena” BVB. BVB Arena, prin platforma sa online www.bvbarena.ro, va continua sa fie locul unde antreprenorii romani se pot intalni cu investitori, consultanti si cu alti antreprenori.

Tot astazi, a fost lansata cartea „Made in Romania: 15 companii pentru cresterea economiei romanesti si povestile lor de succes”, care include povestile antreprenoriale ale finalistilor programului din anul 2023. Cele 15 companii finaliste in ultima editie sunt: Adrem, Amber, Apidava, Ascendia, Bookster, Chic Bijoux, Croco, Exonia, Farmacia Tei, Fiterman Pharma, Grup Serban, Kinderpedia, Mobexpert, QFORT si Ultragreens. Va invitam sa redescoperiti povestile lor in cartea disponibila aici. Pe canalul de YouTube al Bursei de Valori Bucuresti, puteti asculta podcastul dedicat programului, care prezinta povestile acestor companii spuse chiar de catre cei care au pus bazele lor.

Lansarea cartii si anuntarea rebrandingului programului, care au avut loc in cadrul evenimentului de astazi, dau startul editiei BVB Arena 2024 sub sloganul “Antrenam capitalul romanesc”.

“Asa cum antreprenoriatul romanesc evolueaza de la an la an, la fel o face si programul nostru fanion dedicat identificarii si promovarii companiilor romanesti. Incepand de astazi, toate companiile locale care de-a lungul timpului au facut parte din program, alaturi de cele care se vor alatura programului in viitor, vor fi parte din comunitatea «BVB Arena». Suntem incantati ca, prin intermediul programului, am descoperit de-a lungul timpului companii cu un potential urias de dezvoltare, care au crescut frumos si suntem nerabdatori sa primim in Arena BVB pe urmatoarele companii locale care pot deveni motorul economiei romanesti. Intrucat evenimentul de astazi marcheaza oficial incheierea editiei anterioare a programului, as vrea sa felicit inca o data cele 15 companii finaliste.”, a declarat Radu Hanga, Presedinte BVB.

“Incepand cu aceasta editie a programului nostru dedicat antreprenorilor romani, aducem in aceeasi arena, «BVB Arena », companii romanesti care isi doresc sa devina repere in industria pe care o reprezinta alaturi de investitori, consultanti si alti actori ai pietei de capital, totul cu scopul de a antrena capitalul romanesc, asa cum spune si noul slogan al programului. Suntem mandri de rezultatele programului obtinute pana acum si sunt convins ca vom descoperi printre viitoarele companii care se vor alatura programului adevarate povesti de succes, iar noi, la BVB, vom fi pregatiti sa le acordam suportul de care au nevoie pentru o dezvoltare ulterioara prin intermediul bursei.”, a declarat Adrian Tanase, CEO BVB.

Care sunt etapele BVB Arena 2024?

Programul BVB Arena este structurat in mai multe etape, prima desfasurandu-se in perioada 23 aprilie – 31 mai, in care antreprenorii, comunitatea formata in jurul companiilor, angajatii si partenerii, dar si membrii Comitetului de Nominalizare pot inscrie in platforma www.bvbarena.ro compania in al carei potential cred. Pot fi nominalizate in program companii romanesti care au in structura actionariatului minim 51% persoane fizice sau/si juridice rezidente, companii din toate industriile si de toate dimensiunile cu o conditie minima de 3 ani de activitate sau ca in ultimul an raportat cifra de afaceri sa fie de cel putin 250.000 euro. Criteriile complete de eligibilitate se regasesc in Ghidul programului BVB Arena.

In cea de-a doua etapa dedicata lunii iunie, se va desfasura perioada de selectie a 50 de companii semifinaliste realizata de catre Comitetul de Nominalizare, urmata de perioada 1-31 iulie, in care publicul va vota compania favorita. Dintre cele 15 companii, votul publicului va determina primii 3 castigatori ai editiei din anul 2024. Pe data de 1 august va avea loc intalnirea Juriului pentru desemnarea celorlalte 12 companii finaliste. In luna septembrie va fi organizata Gala de premiere a finalistelor BVB Arena 2024.

O alta etapa a programului, care va avea loc in perioada octombrie-noiembrie 2024 este dedicata Programului de mentorat la care vor putea participa companiile finaliste si semifinaliste, companii nominalizate in editia curenta sau care se inregistreaza in platforma programului. Ultima etapa a editiei este reprezentata de redactarea cartii care contine povestile de succes ale finalistelor din acest an, carte ce va fi lansata la inceputul anului viitor.

Proiectul a fost lansat in 2017, iar cele 6 editii au strans peste 1.200 de companii care au fost nominalizate in program si 20 de companii semifinaliste si finaliste care au folosit instrumentele puse la dispozitie de BVB. Valoarea totala a celor 37 de runde de finantare de actiuni si emisiuni de obligatiuni la BVB derulate de cele 20 de companii a depasit suma de 236 milioane de euro.

Intra in Arena BVB. Antrenam capitalul romanesc.