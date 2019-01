În ajunul Zilei Unirii, stațiunile turistice de interes național din Bucovina, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului s-au unit prin votul unanim al consilierilor locali și au împuternicit primarii să facă proiectul de Statut și parteneriatul cu Consiliul Județean Suceava pe proiectul de Organism Management al Destinației conform OUG 15/2017. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat că scopul acestei asocieri este acela a coagula toate forțele sub un concept integrat de dezvoltare inteligentă a turismului în Bucovina.

”Cele trei stațiuni vor fi văzute ca un întreg și ne propunem să punem în valoare toate formele de turism din zonă care pot deveni complementare pentru cele trei stațiuni”

”Suntem deschiși și către celelalte localități turistice din județul Suceava care doresc să intre în această structură. Dorim să promovăm sub un brand unitar al Bucovinei să vindem pachete turistice integrate, în toate cele trei stațiuni. Acest organism va atrage mediul privat, agenți economici, operatori în turism. Va avea o structură de conducere, un statut, un regulament și va avea personalitate juridică. Dorim să promovăm curse, atât pe calea ferată cât și auto, între stațiuni, iar biletele de călătorie să fie comune pentru întreaga zonă. Cele trei stațiuni vor fi văzute ca un întreg și ne propunem să punem în valoare toate formele de turism din zonă care pot deveni complementare pentru cele trei stațiuni. Ne leagă domeniul schiabil- județul Suceava are peste 16 km de pârtii de schi- ne leagă parcurile și rezervațiile naturale, ne leagă monumentele UNESCO, ne leagă satele tradiționale bucovinene, gastronomia, mozicul multietnic și multicultural și pe distanță de 50 de kilometri poți beneficia de aproape toate formele de turism”, a declarat Flutur.

Reamintim că la deschiderea oficială a pârtiei de schi de pe masivul Rarău, Gheorghe Flutur propus constituirea Asociației Montane de Turism „Poiana Bucovinei”. „Începută cu aproape 10 ani în urmă, în sfârșit pârtia din munții Rarăului astăzi se pregătește să funcționeze. Eu sunt bucuros pentru această zi. În primul rând câștigă Bucovina, câștigă turismul din zonă, câștigă municipiul Câmpulung Moldovenesc. Cred că este una dintre cele mai frumoase pârtii, o pârtie domoală, foarte atrăgătoare, cu peisaje superbe. Pe o rază de 30 de kilometri în jurul Câmpulungului sunt circa 200 de pensiuni turistice, cu peste 6.000 de locuri de cazare. Va fi o atracție deosebită. De aceea imediat în perioada imediat următoare voi adresa o invitație primarilor din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei să înființăm asociația Montană de Turism. Această asociație, <Poiana Bucovinei>, în care eu cred foarte mult, cu domenii schiabile în toate cele trei stațiuni. Gura Humorului are pârtie, de astăzi are Câmpulungul și are și Vatra Dornei pârtii de schi. Cred că o ofertă inteligentă, grupată, prin gestionarea împreună a acestor stațiuni turistice va face să câștigăm, așa cum Sinaia, Azuga, Bușteni, pe Valea Prahovei, au făcut deja. Pentru că avem nevoie aici în Bucovina de revigorarea turismului”, a declarat Gheorghe Flutur. El a arătat că în momentul de față județul Suceava, împreună cu pârtia de pe Rarău, are peste 16 kilometri de pârtii de schi.