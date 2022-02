Povești captivante, întrebări curajoase cu răspunsuri pe măsură. O călătorie prin univers cu și despre astrofizică.

Luni, 21 februarie 2022, Colegiul Tehnic C.F. Unirea din Pașcani a fost gazda unor oaspeți deosebiți, specialiști, cunoscători în conturarea punților de legătură cu viitorul, care au călătorit virtual, alături de tinerii noștri, printre constelații.

Așadar, au răspuns afirmativ invitației inițiate de conducerea școlii noastre, domnul Cristian Pîrghie, lector univ. dr. la Facultatea de Inginerie Mecanică Autovehicule și Robotică, director la Observatorul Astronomic și Planetariu al Universității « Ștefan cel Mare » din Suceava și domnul dr. ing. Cezar Eduard Leșanu, muzeograf la Observatorul Astronomic și Planetariu al Universității « Ștefan cel Mare » din Suceava.

Domnul Cristian Pîrghie este totodată cercetător în cadrul colaborării LHCb-CERN, iar subiectul ilustrat de domnia sa a fost formarea universului și a lumii, punând accent pe utilitatea invențiilor actuale care ajută la examinarea necunoscutului din Univers.

Albert Einstein spunea că «viaţa însăşi este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar încearcă să o trăieşti ca pe ceva magic». Am înțeles cu toții că astronomia s-a aflat mereu în centrul atentiei umanității, fascinând prin fiecare manifestare a unor fenomene excepționale – eclipse, comete, stele căzătoare, ciclicitatea zilelor, noptilor, anotimpurilor etc. – iar în prezent, prin tentativa de cucerire a noi și noi taine din Univers, despre cum s-au format stelele, galaxiile, despre ce ne asteapta in viitor.

Nu este o noutate că matematica rămâne baza în studiile făcute, întrucât este « limba » pe care și Dumnezeu a folosit-o când a creat lumea. În haosul în care umanitatea trăiește zi de zi, liniștea ne este adeseori perturbată, frumusețile universului fiind omise, însă ne vin în ajutor radio telescoapele, reale sisteme prin care se ascultă « tainele » universului care este rece, întunecat, omogen și izotrop.

„Tinerii noștri au aflat că unii «strălucesc» în întuneric mai mult decât alții și că noi, ca și oameni, suntem făcuți din praf de stele, noi suntem lumina! Misiunea noastră este să descoperim așadar frumusețea tainica a universului pentru că, precum un luceafăr nemuritor, omul nu se oprește din strălucit niciodată.

În a doua parte a întâlnirii am vorbit cu domnul dr. ing. Cezar Eduard Leșanu, care a prezentat radio telescoape celebre, „urechi” menite ascultării universului. Dumnealui ne-a vorbit despre universul invizibil, despre asa-zisele sunete ale universului care sunt, de fapt, transpunerea undelor electromagnetice în spectru auditiv.

Telescopul spațial cu raze gamma Fermi, numit anterior Telescopul spațial cu suprafață mare cu raze gamma, este un observator spațial utilizat pentru a efectua observații astronomice cu raze gamma de pe orbita inferioară a Pământului.

Sesiunea de întrebări și răspunsuri de la finalul întâlnirii a vizat importanta găurilor negre dar și teoriile Big Bang, Big Crunch sau Big Reap.

Elevii noștri sunt implicați activ în tot ceea ce disciplinele STEM presupun : știință, tehnologie, inginerie și matematică, o combinație uluitoare care se traduce și prin astronomie. Stiința universului sau trilogia trecut-prezent-viitor, le este destinată pasionaților cărora, după experiența unică trăită astăzi, li se descoperă noi taine care să le sporească setea de cunoaștere”, a declarat profesor Iuliana Gordin , purtător de cuvânt, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea”, Paşcani