Cel mai mare festival internațional de artă și cultură din sud-estul Europei, desfășurat anual de Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), se apropie cu pași repezi și prelungește înscrierile de participanți până în data de 15 aprilie. Ediția de anul acesta va avea loc în perioada 10-19 mai, iar pregătirile și înscrierile sunt în plină desfășurare.

Astfel, prin intermediul celor 8 secțiuni (Arte Urbane, Arte Vizuale, Dans, Design Vestimentar, Foto-Video, Literatură, Muzică și Teatru), participanții, coordonați de specialiști în domeniu, vor scoate în evidență relevantul în artă.

Facilitatorii acestei ediții sunt: Urme, Mădălina Botoran, Ortaku, Șerban Mălăncuș, Livia Mateiaș, Vasile Burdilă, Rareș Moldovan, Dorian Bolca, Artdieval, Cristina Davidhazi, Daniela Cășuneanu, Patricia Bloju, Radu George, Denisa Lupou, Matthaus Blau, Șerban Rotaru, Maria Alexandra Nuszbaum (Miu), Alexandru Bunii, Ecaterina Axinia, Ana Maria Leasă, Maria Tomescu, Eugenia Elena Riemschneider, Valentina Ștefănescu, Adorjani Gyorgypal Reka, Andrei Hîngan, Flavius Ionel, Cristian Rus, Mugur Grosu, Tudor Crețu, Alexandra Felseghi, Timea Ban, Andrei Țigănaș și Bogdan Untilă.

Tinerii cu vârsta curpinsă între 14-35 de ani se pot înscrie la următoarele ateliere:

Arte Urbane: Sneakers Custom, Atelier de Design Grafic „Urban design”, Colors of Vision, Stencil School;

Arte Vizuale: Atelier de ceramică, Canvas de sticlă, Simbioză, Atelier de sudură și natură, Dorian Bolca & Rareș Moldovan, Camouflage Bodyart, Atelier de pirogravură, Jurnale Handmade, Companionul de pluș;

Dans: Heartbeat Kizomba, Heel Dancing, How to flow, The basics of latin dances, Through the elegance of dance;

Design Vestimentar: Introducere în concept de design. Design de Bijuterie, Tehnici textile – Miura Shibori, Recycle Fashion;

Foto-Video: Fotografie de studio, Fotografie de Portret, Corelarea secvențelor video cu coloana sonoră;

Literatură: Atelier de Scriere Dramatică, Atelier de Poezie, Atelier de Proză;

Muzică: Atelier de Trupe;

Teatru: Atelier de Make-Up Scenic, Atelier de Dicție, Atelier de Improvizație.

De asemenea, în continuare, este deschis apelul pentru înscrierile ca artist în cadrul festivalului.

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul www.studentfest.ro sau pagina de facebook https://www.facebook.com/studentfest.ro.

„Festivalul își urmărește de la ediție la ediție scopul de a promova tinerii artiști și de a dezvolta continuu mijloace de promovare ale acestora. Anul acesta, ne propunem lansarea unei platforme de promovare a artiștilor care să funcționeze la nivel național. Astfel, ne dorim să ajungem la cât mai mulți tineri ce creează artă, dar nu au avut încă oportunitatea de a se lansa sau de a-și expune, chiar și online, creațiile!” [Loredana Luțescu, Coordonator General]