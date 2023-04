Mai devreme sau mai târziu, majoritatea oamenilor ajung să aibă podoaba capilară gri. În loc să fugi de inevitabil, de ce să nu îmbrățișezi această schimbare, așa cum au făcut aceste celebrități de la Hollywood?

Click! îţi prezintă colaje foto cu unele dintre cele mai emblematice personalități de la Hollywood, pentru a evidenţia cât de bine poţi arăta, indiferent de vârstă şi de culoarea părului.

Cei mai în vogă artiști ai momentului din Cetatea Filmului poartă cu demnitate și bucurie părul grizonat, așa cum arată un fotoreportaj realizat de revista Esquire.

George Clooney în anii ’80. S-ar putea să fiți mai puțin familiarizați cu această versiune a actorului, dar înainte de ER, Ocean’s Eleven și Gravity, el a purtat bucle maro închis. Termenul de vulpe de argint a fost inventat practic pentru Clooney. Actorul și-a îmbrățișat părul cărunt când era abia la începutul carierei sale cinematografice și de atunci a devenit stilul său de semnătură, scriu cei de la esquare.com.

Ne-a fost prezentat pentru prima dată părul întunecat al lui Matt Leblanc din Friends, când a jucat rolul lui Joey Tribbiani. Nu știam că nu mai are această podoabă capitară. „Cred că a fost cel de-al doilea sezon din Friends, pe atunci, când am început să am părul gri pe părțile laterale, așa că au început să-l vopsească”, a spus Leblanc la The Late Late Show cu James Corden. Actorul și-a îmbrățișat pe deplin părul cărunt când și-a luat rămas bun de la Joey. Motivul lui? Pur și simplu nu mai voia să-și vopsească părul. Corect.

