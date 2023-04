Asociația Act for Tomorrow, una dintre cele mai relevante organizații neguvernamentale de mediu din România, a fost premiată în cadrul categoriei „Cel mai verde ONG al anului”, la IAA Olive Crown Awards 2023. Competiția internațională pentru excelența creativă în comunicarea asupra durabilității, organizată de International Advertising Association (IAA) – India Chapter, premiază cele mai bune campanii de comunicare sau publicitare care au contribuit la susținerea și promovarea grijii față de mediu.

La începutul acestei luni, în Mumbai, India, a avut loc ceremonia de decernare a premiilor Olive Crown Awards. Scopul evenimentului a fost de a celebra cele mai bune campanii de promovare a sustenabilității din 2022, înscrise la cea de-a 13-a ediție a competiției, deschisă de data aceasta și organizațiilor din afara Asiei. Astfel, este pentru prima dată când premiul Silver la categoria „Cel mai verde ONG al anului” a fost acordat unei organizații neguvernamentale din afara spațiului asiatic, chiar din România: Asociației Act for Tomorrow. Distincția a fost oferită în recunoașterea angajamentului organizației de a contribui, prin proiectele și campaniile derulate, la construirea unui viitor mai durabil.

Act For Tomorrow este o asociație de mediu și sustenabilitate, înființată în octombrie 2018, a cărei misiune este promovarea unei culturi a responsabilității civice și sociale în rândul cetățenilor, astfel încât aceștia să își îmbunătățească calitatea vieții într-un mod sustenabil, fără a periclita resursele generațiilor viitoare. Asociația dezvoltă programe și proiecte de educație ecologică, colectare separată și reciclare, voluntariat, protejarea apelor, împăduriri, economie circulară și dezvoltare comunitară.

În 2022, echipa Act for Tomorrow a dezvoltat 12 proiecte inovatoare care subscriu acestor direcții. Prin acțiunile lor de voluntariat, au mobilizat un număr de 5150 de persoane, au colectat 91.597 de tone de deșeuri și au plantat 168.100 puieți, pe o suprafață totală de 35,2 hectare. Proiectele lor au ajuns la 12.494 de beneficiari direcți, iar prin programul de microgranturi StartONG, pe care îl gestionează anual, au susținut implementarea a 148 de proiecte organizate de mici ONG-uri și școli din România.

“Suntem onorați că eforturile noastre de promovare a sustenabilității și a grijii față de mediu au fost recunoscute la nivel internațional. Acest premiu este al întregii echipe Act for Tomorrow, al partenerilor și al tuturor voluntarilor din comunitatea noastră. Este o distincție care ne arată cât de importante sunt creativitatea și inovația în sustenabilitate și oferă o confirmare importantă a eforturilor noastre de a căuta soluții și a aborda problemele de mediu cu un unghi diferit și creativ, un ingredient care ne-a ajutat să mobilizăm comunități întregi de oameni în proiectele noastre. În ultimii 4 ani, ne-am dedicat îngrijirii mediului și dezvoltării durabile, prin proiecte, programe și campanii inovatoare, care au reușit, încetul cu încetul, să schimbe România în bine. Act for Tomorrow a crescut cu fiecare acțiune de plantare, campanie de promovare a colectării separate sau proiect de educație ecologică”, a declarat Andrei Coșuleanu, Președintele Asociației Act for Tomorrow.

Printre cele mai importante proiecte derulate de asociație în 2022 se numără: „Schimbă PET-ul cu biletul”, prima campanie care a introdus plata cu deșeuri pentru transportul public în România; evenimentele de voluntariat și acțiunile de plantare a unor noi păduri prin programul “România plantează pentru mâine”; campania #TurismFărăDeșeuri, care și-a propus să redea farmecul celor mai frumoase zone turistice din România; „Acționăm pentru Ape! – A.P.A”, cel mai amplu program de protejare a apelor din România; #AmbasadoriiPădurii, unul dintre cele mai importante proiecte de sustenabilitate și voluntariat intern dedicat angajaților Kaufland; StartONG – cel mai simplificat program de finanțare dedicat ONG-urilor mici și celor aflate la început de drum.

La doar 4 ani de la înființare, Act for Tomorrow a reușit performanța de a dezvolta proiecte și campanii care să se ridice la standardele juraților din competițiile naționale și internaționale de mediu și comunicare, iar rezultatele obținute și contribuțiile asociației la protejarea mediului le-au adus premiul II la categoria „Cel mai verde ONG al anului” din cadrul IAA Olive Crown Awards 2023.

În același timp, în ultimii de 3 ani, Act for Tomorrow a reușit să se mențină pe podiumul celei mai importante competiții de recunoaștere a excelenței în domeniul Relațiilor Publice din România – Romanian PR Award, câștigând două premii Golden for Excellence pentru campaniile „Față în față cu deșeurile din apă” (2020) și „Schimbă PET-ul cu biletul!” (2021) și Silver Award for Excellence pentru campania #TurismFărăDeșeuri (2022), la categoria „Comunicare de mediu”. De asemenea asociația a primit numeroase premii la competiții naționale de comunicare, mediu și CSR, obținând Premiul I pentru programul StartONG, pentru „Susținerea comunității”, și Premiul II pentru #TurismFărăDeșeuri, la categoria „Campanii CSR în Social Media”, în cadrul Romanian CSR Awards 2023.

Pe lângă faptul că este un pionier în recunoașterea excelenței creative în domeniul durabilității la nivelul continentului asiatic, competiția Olive Crown a dus la o schimbare a mentalității în abordarea adoptată de agențiile de marketing, de publicitate și de alte organizații în crearea de campanii de comunicare strategică în domeniul protejării mediului.

International Advertising Association este o organizație globală non-profit dedicată industriei publicitare și de comunicare, prezentă în peste 40 de țări și cu o rețea de peste 4.000 de membri. Misiunea IAA este de a promova dezvoltarea și creșterea industriei publicitare prin intermediul educației și inițiativelor de responsabilitate socială. Fiind cea mai influentă rețea de lideri din industrie, cu un spectru larg de expertiză, IAA ajută mărcile să se dezvolte, să consolideze și să creeze relații semnificative cu consumatorii, printr-o serie de programe și evenimente care adună liderii din industria publicității și comunicării din întreaga lume. De asemenea, organizația acordă premii de excelență în publicitate și comunicare în cadrul IAA Olive Crown Awards și IAA Global Conference Awards.

În ultimii ani, comunicarea privind dezvoltarea durabilă a adus acțiunea climatică în prim-plan, atât pe agenda agențiilor de marketing și publicitate, cât și a altor organizații neguvernamentale și actori din sectorul privat, ale căror campanii și mărci au în centrul lor obiective de schimbare extrem de ambițioase. Act for Tomorrow nu face excepție în rândul organizațiilor din România care încearcă să schimbe modul în care societatea românească privește problemele de mediu și să ia măsuri concrete pentru a contribui la un viitor sustenabil.

Prin implicarea activă a cetățenilor, eforturile asociației se concentrează pe sensibilizarea și educarea publicului cu privire la importanța adoptării unui stil de viață responsabil față de mediu, cu scopul de a dezvolta, pe termen lung, o adevărată cultură a sustenabilității în România. Prin evenimente, programe și campanii de comunicare, Act for Tomorrow își propune să continue să aducă tema sustenabilității în centrul discursului popular din România și să încurajeze o implicare cât mai mare din partea societății în acțiuni de protejare a mediului.