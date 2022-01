Pandemia, bat-o vina! Ne-a dat viețile peste cap, ne-a închis în case, ne-a făcut să pierdem bani, afaceri. Unii și-au pierdut sănătatea, alții chiar viața. Nimănui nu-i place situația. Mihai Mărgineanu și-a vărsat și el „off-ul” într-o postare pe Facebook, în care povestește cum l-a afectat pe el acești aproape doi ani de pandemie. În același timp, vine cu propriile idei pentru a convinge românii să se vaccineze, notează click.ro.„Aștept de doi ani să se termine mizeria asta și văd că nu dă niciun semn că s-ar termina. Am stat închis în casă, am avut magazine închise, n-am mai putut merge la concerte, m-am adaptat cum am putut ca să nu mă duc la dracu’ cu capu’. Am trecut prin boală că, deh, așa e când cunoști multă lume și crezi că ție nu ți se întâmplă”, își începe el povestea.

Vorbește despre vaccinuri, despre tratamente inexistente în farmacii, despre măsurile luate, multe fără niciun rost.

Le propune autorităților să renunțe la toate „restricțiile stupide cum ar fi QR codul” și să le spună oamenilor, simplu și pe înțeles, „că dacă se îmbolnăvesc, o mierlesc”, potrivit sursei citate.

