Florin Piersic Jr. este unul dintre cei mai carismatici actori din România, însă iubita lui este o prezența foarte discretă. Partenera de viață a lui Florinel este o femeie superbă și misterioasă, așa că nu e de mirare că l-a cucerit pe actor, scrie click.ro.

Iubita lui Florin Piersic Jr., Andreea Cipca, este și mama celui de-al doilea copil al actorului, un băiețel, pe nume Sasha, în vârstă de șase ani. Piersic Jr. mai are o fiica, Sonia, în vârstă de 15 ani, din relația cu actrița Dorina Chiriac. Actuala parteneră a lui Florinel nu face parte nici din lumea actoriei și nici din cea a showbiz-ului. Tânăra este jurnalistă și a fost editor pentru publicații de modă și life-style. Andreea Cipcă este cu 15 ani mai tânără decât partenerul ei, Florin, iar cei doi sunt într-o relație de aproximativ 9 ani, notează sursa citată.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/superba-iubita-a-lui-florin-piersic-jr-638433.html