Prima ediție a concursului de robotică “Looking for the New Shakey”, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și-a anunțat câștigătorii în cadrul unui eveniment organizat în sala Centenar a Teatrului Metropolis din București.

La competiția care a avut ca scop încurajarea inovației în acest domeniu de viitor, au participat echipe de la cluburi de robotică importante din toată țara.

Tinerii inovatori au prezentat roboți cu diferite utilizări care, în viitor, ar putea înlocui eficient o multitudine de activități pentru care este folosită în prezent resursa umană. Printre finaliștii concursului s-a aflat și Echipa AutoVortex CSU ASE România, una dintre cele mai premiate echipe de robotică din România și din străinătate. Echipa a câștigat chiar în acest an premii în cadrul Campionatului Mondial de Robotică din SUA – AutoVortex reușind performanța de a primi premiul “Finalist Alliance Award” în finala diviziei Edison și “Control Award” pentru programarea avansată în Java a robotului de competiție. În februarie 2023, AutoVortex a obținut locul 1 la Campionatul Internațional de Robotică din Coreea de Sud. În iulie 2022, echipa a câştigat locul 1 la Campionatul Internaţional de Robotică din Utah, SUA din Iulie 2022, iar în 2021, în Chicago, SUA, au obținut locul 1 la un Campionat Internațional de Robotică.

În finala concursului au fost prezentați roboți care pot colecta și selecta deșeuri de pe suprafețe diverse, pot merge prin apă sau pe teren accidentat, sau care pot face activități în domeniul construcțiilor sau a siguranței persoanelor în caz de catastrofe.

Cine sunt marii câștigători

Evenimentul de premiere l-a avut ca gazdă pe robotul Pepper, primul robot social umanoid din România, dezvoltat pentru a comunica și interacționa cu oamenii. Pepper are multiple funcții, poate stoca informații despre cei cu care interacționează, pe care îi identifică apoi cu ajutorul scanării faciale.

Pepper a anunțat decizia juriului concursului care a avut misiunea dificilă de a selecta cele mai bune proiecte din cele 9 ajunse în finală.

Astfel, marele premiu al concursului de robotică “Looking for the New Shakey” a fost câștigat de tânărul inovator Vlad Alexandru Pătrulescu care a prezentat un robot telecomandat în forma unui păianjen — Robotul Lens V 2. Robotul are capacitatea de a se deplasa ușor pe suprafețe accidentate și de a accesa locații care pot fi nesigure pentru persoane aflate în situații de risc. Robotul Lens V2 ar putea fi folosit în misiuni de recunoaștere și identificare în medii toxice în care oamenii nu ar avea acces. “Robotul este doar unul dintre proiectele mele la care am lucrat 2 ani. Este de fapt o platformă multifuncțională care ar putea avea aplicații diferite. Sunt pasionat de acest domeniu din clasa a 3-a și sunt bucuros că robotul meu a fost așa de apreciat la acest concurs”, a declarat Vlad Pătrulescu. Marele premiu consta în finanţarea următorului proiect de robotică pe care câștigătorul concursului îl va dezvolta.

Premiul pentru sustenabilitate a fost câștigat de Clubul Liceal de Robotică Seramitae al colegiului Național „Costache Negri”, Galați, cu un robot ce poate colecta deșeuri de pe suprafețe diverse și care ar putea înlocui munca personalului de curățenie de pe trotuare și din parcuri. Echipa a prezentat un model în miniatură dar inovatorii promit dezvoltarea acestuia pe viitor.

Premiul de popularitate a fost câștigat de echipa Magic Sciences de la Colegiul Național George Coșbuc Sibiu cu o platformă de monitorizare și avertizare în situații de poluare și amenințări meteorologice. Ambițiosul proiect constă într-un terminal care ar putea procesa informații din mai multe sisteme.

Roboțeii de azi, ajutoarele indispensabile ale omului de mâine

De altfel, toate proiectele finaliste au demonstrat talentul tinerilor inovatori români, a unor echipe de robotică care deja au câștigat premii internaționale. De aceea considerăm că merită popularizate toate cele 9 proiecte finaliste:

1. Clubul Liceal de Robotică Seramitae (CLR Seramitae) – Colegiul Național „Costache Negri” Galați

Primăriile din toată țara ar fi încântate să aibă pe trotuare robotul Seramiclean care va păstra curățenia și va ajuta la protejarea mediului în orice spațiu public. Dezvoltat și produs la nivel de masă acest robot ar putea face operațiuni care acum consumă resurse umane și financiare importante.

Ce poate face robotul Seramiclean

El funcționează în mod autonom el va putea colecta în mod selectiv deșeurile din orașe făcând distincția între plastic, metal și hârtie. În modul fix de funcționare Robotul Seramiclean se va deplasa doar într-un anumit perimetru pentru a goli coșurile de gunoi din spațiile publice, iar în modul încărcare, acesta se va întoarce la baza pentru a-și încărca bateriile. Complet sigur în deplasare, robotul este dotat cu senzori de miscare ce ii permit să evite oamenii sau obstacolele.

1. Magic Sciences – Colegiul National George Cosbuc Sibiu (premiul de Popularitate)

Bucureștiul dar și alte orașe ale țării au în prezent un nivel ridicat de poluare, iar posibilitatea de a detecta rapid depășirile normelor de siguranță ar putea contribui la stoparea surselor toxice. Echipa Magic Sciences a prezentat un dispozitiv experimental pentru monitorizarea calității aerului și colectarea datelor meteorologice.

Ce poate face robotul de monitorizare a aerului

Orice depășire, față de nomele de siguranță, a cantităților de substanțe poluante prezente în aer în momentul măsurătorii, și înregistrate de dispozitiv, este semnalizată prin activarea unui led de culoare roșie. Dispozitivul poate avea atât aplicații industriale pentru bazele de producție care emit substanțe gazoase cu efect de seră, cât și aplicații civile pentru monitorizare calității aerului din interiorul metropolelor.

1. Echipa Cyber Tech – Facultatea de Inginerie din Sibiu

Fie că sunteți amatori sau profesioniști la tenis de câmp, ați constatat că că recuperatul mingilor este o operațiune care consumă timp și resurse fizice. Echipa Cyber Tech de la Facultatea de Inginerie din Sibiu s-a gândit că acest lucru ar putea fi făcut rapid și eficient de un robot așa că au inventat o mașinărie care poate identifica și recupera rapid și eficient mingile de tenis de câmp

Cum funcționează robotul de recuperat mingi

Robot autonom pentru colectarea mingiilor de tenis, un robot cu utilitate practică pentru orice teren de tenis și antrenamentele sportivilor. Robotul are o masă de 20 de kg, un sistem de locomoție diferențial și poate colecta simultan mai multe mingi fără a necesita o poziționare exactă la minge. Coșul de colectare are o capacitate de 70 de mingi. Pentru detectarea mingilor de pe teren robotul este dotat cu o cameră Pixi 2 care realizează filtrarea informațiilor din mediu pe baza culorilor. La detectarea mingii (culoarea verde) robotul se va deplasa pentru colectare. De acum antrenamentele de tenis pot fi mult mai intense, cu așa un ajutor de nădejde.

1. Pătrulescu Vlad Alexandru – Colegiul Național Tudor Vladimirescu

De-a lungul istoriei mulți oameni și-au pierdut viața fiind trimiși în diferite misiuni de prospecție și salvare periculoase. Progresul a permis însă folosirea în anumite cazuri a roboților. Un astfel de robot a fost prezentat în cadrul concursului de Vlad Alexandru Pătrulescu, elev al Colegiului Național Tudor Vladimirescu.

Cum funcționează robotul Lens V2

Robotul Lens V2, ajutor de nădejde pentru departamentele de protecție și securitate în muncă, are o aplicabilitate practică în industriile de construcții, minerit sau energetică. Este un robot echipat cu sistem de măsurare modulare, care poate parcurge orice tip de teren accidentat. Are o durată de funcționare 3 ore și distanță de transmisie 3 km în aer liber. Senzorul de imagine are o sensibilitate mare la toate tipurile de lumină și poate reda imagini pe timp de noaspte fără o sursă de lumină. Lens V2 este un robot gata oricând să salveze vieți sau să exploreze medii periculoase și riscante.

1. Vlad Georgescu – TM2

Un alt robot prezentat de tânărul inovator Vlad Georgescu este o mașinărie multifuncțională ce poate căra 2300 de kilograme pe uscat și prin apă. El poate fi folosit ca asistență la muncile agricole, în transport de produse sau de persoane, pentru asigurarea securității prin activități de patrulare, scanare perimetru, avertizare, intervenție la incendii sau catastofe.

Cum funcționează robotul multifuncțional

Fie că ne uităm la viitorul nostru salvator său la viitorul curier, acest robot se poate deplasa atât prin apă cât și pe uscat și poate fi controlat prin internet de oriunde de pe planetă. Robotul va fi de un real ajutor în diverse industrii sau situații din viata de zi cu zi.

1. Short circuit – Asociația Informatică pentru Viitor

Cum ar fi să existe un robot care să ne dea sfaturi vestimentare și, același robot, să ajute persoanele nevăzătoare să identifice mai ușor diverse elemente și persoane din mediul înconjurător. Asociația Informatică pentru Viitor a prezentat un astfel de robot, numit Cuza, care are și funcții de translator.

Cum funcționează robotul Cuza

Robotul Cuza poate fi viitorul translator, el având o funcție de optimizare a conversației între pesoane care nu au o limbă comună. De asemenea, robotul are integrată o funcție de tip Chat-GPT și poate oferi informații despre orice subiect. Funcția de recunoaștere a articolelor vestimentare poate face din Cuza viitorul stlye advisor sau poate ajuta pesoanele nevăzătoare să-și aleagă ținutele.

1. Daniel Tincescu – Liceul Teoretic International de Informatica Constanta

Într-o lume în care resursele energetice sunt aproape epuizate, sunt necesare cât mai multe soluții pentru producția de energie regenerabile. Proiectul lui Daniel Tincescu este o stație de producție energetică ce combină două resurse regenerabile.

Cum funcționează stația energetică

Pentru a produce o cantitate cât mai mare de energie, stația combină energia solară cu energia eoliană. Capacitatea de producție este de 0.5 Wh atât pentru solar cât și pentru eolian. Stația, având în vedere costurile reduse de producție (aproximativ 300 euro), își propune să furnizeze energie electrică pentru orice locuință devenind ”Soluția pentru mâine” în ceea ce privește energia.

1. AutoVortex – Echipa Nationala de Robotica a Romaniei – Politehnică București

Celebra echipă AutoVortex, câștigătoare deja a unor premii internaționale, a venit cu robotul Shakey, ce poartă numele primului robot umanoid creat de om.

Cum funcționează robotul Shakey

Robotul Shakey este un robot cu aplicații industiale. Poate fi utilizat în diverse industrii, el fiind capabil să mute și să potrivească cu mare precizie diverse obiecte. Shakey – Shakey răspunde la comenzi vocale și poate îndeplini diverse sarcini.

1. Abso Tech – Liceul Teoretic Petru Maior – Gherla

Un alt robot prezent în cadrul concursului a fost prezentat de echipa Liceului Teoretic Petru Maior din Gherla. Este vorba despre o inovație care va putea înlocui o serie întreagă de activități umane în domeniul construcțiilor și nu numai.

Cum funcționează robotul manipulant

Cel mai rapid robot autonom capabil să mute cu mare precizie obiecte si să ocolească obstacole. El poate avea diverse aplicații industriale în zone precum: construcții, ambalare, producție.