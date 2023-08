Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, programul naţional de tabere de vară Tradiţie şi Noutate și-a aflat continuitatea, în contextul anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice, în ținutul binecuvântat al Maramureșului, în perioada 29 iunie – 5 iulie 2023, la Schitul Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din Stațiunea Izvoare.

Am luat parte, ca entuziasmați delegați ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la cea mai frumoasă poveste care avea să se deruleze în sufletele noastre mult și după întoarcerea acasă, întrucât pe noi și pe fiecare participant în parte, acel Maramureș al tihnei și freamătului de doină ne-a cucerit pentru totdeauna.

De cum am ajuns, am simțit bucuria și lumina oamenilor și a locurilor. Întâmpinați fiind de părintele arhidiacon Vlad Verdeș, vinovatul principal de minunea trăită pe plaiurile maramureşene, și împreună cu doamna Daniela, gazda neobosită a celor 40 de tineri strânși din fiecare eparhie a țării, am început să ne familiarizăm cu ceea ce, în definitiv, reprezintă Maramureșul, icoană vie a dragostei necondiționate și a ochilor adânc întorși spre suflet și spre Dumnezeu.

Programul ce a urmat a spart literalmente gheața inimilor noastre și mai mult, ceea ce în momentul realizării ne-a frapat pe fiecare, a zidit o familiaritate tainică între noi, necunoscuții aceluiași deziderat al mântuirii. Jocurile interactive, de cunoaștere, jocurile catehetice ghidate de părintele Adrian Morar, părintele arhidiacon Vlad Verdeș și Cătălin Armaş, au stârnit adevărate intrigi și o poftă tot mai aprinsă de cunoaștere a vieții liturgice, a responsabilității tinerilor ca membri ai Bisericii și societății, a alternativei armonioase pe care viața cu Dumnezeu de mână o oferă practicilor spinoase ale contemporaneității. Ni s-au revelat adevărate seminții de bine, cuvinte de lumină şi înțelepciune, repere luminoase în viețile noastre, mijlocite de părinții care s-au îngrijit de noi și pe chipurile și în vorba cărora am simțit raiul și pe Însuși Dumnezeu.

Ne-am bucurat de dimineți începute în rugă unită și mulțumire, mese în care pâinea frântă în semnul crucii era cea mai dulce pe care am gustat-o vreodată și asfințit în jertfă de seară și reculegere. Ansamblul monastic al Schitului ,,Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul – Stațiunea Izvoare” ne-a mângâiat zilele petrecute acolo în împreună comuniune cu Dumnezeu, în potolire a zbuciumului sufletesc și în bucuria de a fi celui de lângă bucurie.

Două momente deosebit de dinamice și condimentate ale taberei au fost drumeția către Vârful Igniş – 1300 m, pe urmele căreia ne-am înfruptat din splendoarea care a fost sălășluită în această părticică de Grădină a Maicii Domnului și seara maramureşeană – apogeul experienței noastre. Părintele Virgil Jicărean împreună cu Dumitru Dobrican și formația, cât și părintele diacon Vlad Nechita ne-au pus pe tavă tot ce e mai bun din Maramureșul ospitalității: de la mămăliga-mpăturată și guiaşul de vânat la ceaun, jocuri și glume maramureşene, până la vibrația înaltă a naiului, taragotului și a doinelor de o încărcătură copleșitoare. Portul popular specific fiecărei zone pe care am reprezentat-o cu deosebită mândrie fiecare, a împodobit această sărbătoare a bucuriei pe care am clădit-o în acea seară.

În cea din urmă zi ne-am bucurat de prezența în mijlocul nostru a doamnei profesor psiholog Raluca Pop, care a coordonat conferința interactivă intitulată ,,Cine sunt eu când nu mă vede nimeni?”, prilej de a reflecta la legătura strânsă dintre religie și psihologie, la influența deseori distructivă a societății asupra noastră, la etică, unicitate, respect reciproc, stimă de sine și valoare individuală.

Deznodământul taberei a fost marcat de adânca și emoționanta sesiune de concluzii, într-un cadru natural de basm, urmată de rugăciuni de slavă și mulțumire și de ultima bătaie a clopotului, pe care am strâns-o cu grijă în căușul sufletului pentru a o duce fiecare, ca pe o lumină a învierii, la casele noastre. Ne-am despărțit în lacrimi de bucurie și recunoștință pentru zilele frumoase ca niște veșnicii, pentru marea familie de fii și fiice ale lui Hristos pe care am făurit-o, pentru toată trăirea autentică pe care Dumnezeu ne-a dat-o în dar în momentul în care aveam cu toții cea mai mare nevoie. Important e de acum a reuși ca măcar o fărâmă din bucuria raiului maramureșean să o transpunem în cotidian și așa cum am simțit brațele Lui Dumnezeu revărsate asupra noastră, să ne lăsăm totdeauna în lucrarea lor, ne-a transmis Nicoleta Florescu, delegat al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în cadrul taberei de vară Tradiţie şi Noutate.

Gabriel Ilișoi

referent la Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață