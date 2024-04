Sezonul turistic 2024 se anunță unul destul de ofertant dacă ne raportăm la cursele charter de vacanță ce vor fi operate de pe aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Spre deosebire de anii anteriori, constatăm o suplimentare a curselor aeriene către Creta/Heraklion (de la 2 curse săptămânale în sezonul 2023 la 3 curse săptămânale în sezonul 2024) și o revenire pe aeroportul sucevean a curselor către însorita insulă Rodos.

De asemenea, se reintroduce pe aeroportul Ștefan cel Mare cursa către Hurghada cu 2 frecvențe pe săptămână, cel puțin în prima parte a sezonului. O altă noutate ar fi apariția unor operatori aerieni noi pe aeroportul din Suceava. Dacă până acum companii aeriene precum Corendon Airlines, Hisky, FlyLili, Tarom sau SkyUp mai operaseră curse charter de pe aeroportul din Suceava, companiile FlyOne Airlines, Sky Express, Pegasus Airlines sau Bees Airlines sunt la prima apariție în programul operațional al aeroportului.

Agenția de turism CAMPION TOUR vă prezintă mai jos tabloul complet al curselor charter de vacanță programate pentru sezonul de vară 2024 pe aeroportul din Suceava:

LUNI:

– ANTALYA, cu Corendon Airlines, curse programate în perioada 03.06.2024 – 23.09.2024.

– TUNISIA, cu HiSky, curse programate în perioada 10.06.2024 – 23.09.2024.

– CRETA HERAKLION, cu Flyone Airlines, curse programate în perioada 03.06.2024 – 16.09.2024.

MARȚI:

– CRETA HERAKLION, cu Sky Express, curse programate în perioada 11.06.2024 – 17.06.2024.

MIERCURI:

– HURGHADA, cu SkyUp Airlines, curse programate în perioada: 26.04.2024 – 02.10.2024.

– ANTALYA, cu PEGASUS AIRLINES, curse programate în perioada 29.05.2024 – 09.10.2024.

JOI:

– ANTALYA, cu Fly Lili, curse programate în perioada 13.06.2024 – 03.10.2024.

VINERI:

– ANTALYA, cu Tarom, curse programate în perioada 07.06.2024 – 20.09.2024.

– CRETA HERAKLION, cu SkyUp Airlines, curse programate în perioada 07.06.2024 – 18.10.2024.

– HURGHADA, cu Bees Airlines, curse programate în perioada 19.04.2024 – 03.05.2024.

SÂMBĂTĂ:

– ANTALYA, cu Flyone Airlines, curse programate în perioada 01.06.2024 – 28.09.2024.

DUMINICĂ:

– ANTALYA, cu Corendon Airlines, curse programate în perioada 02.06.2024 – 29.09.2024.

– ANTALYA, cu FlyLili, curse programate în perioada 26.05.2024 – 29.09.2024.

– RODOS, cu FlyLili, curse programate în perioada 09.06.2024 – 15.09.2024.

Menționăm că ofertele de vacanță pentru aceste curse sunt disponibile pentru rezervare, perioada reducerilor Early Booking apropiindu-se de final. Astfel că, la acest moment, prețurile pentru un sejur în Turcia/Antalya la un hotel de 5*, All Inclusive, cu zbor din Suceava, pornesc de la 489 euro / persoană. Pentru un sejur în condiții similare în Egipt sau Tunisia prețurile pornesc de la 515 euro/ persoană.

Pentru destinațiile din Grecia (în speță Creta și Rodos), tarifele variază în funcție de regimul de masă ales și de clasificarea unității hoteliere. Astfel că, la un hotel de 3-4* cu mic dejun inclus, tarifele pornesc de la 450 euro / persoană, în timp ce pentru un hotel All Inclusive tarifele pornesc de la 599 euro / persoană.