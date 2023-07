Sâmbătă, în jurul orei 20:00, polițiștii echipajul de poliție rutieră în timp ce acționau în cadrul planului de acțiune ,,Blocada”, au efectuat semnalul de oprire pentru un autoturism care circula pe strada Eudoxiu Hurmuzachi, din Câmpulung Moldovenesc. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 25 ani din Vama, satul Prisaca Dornei, acesta conducând autoturismul în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv în urma testării cu aparatul DrugTest 5000, rezultat fiind pozitiv la substanța CANNABIS (THC-5). Având în vedere rezultatul testării, șoferul a fost condus la Spitalul Câmpulung Moldovenesc unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea determinării existenței în organism a substanțelor psihoactive. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a substanțelor interzise”.