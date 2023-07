La data de 15 iulie ora 09.54, Poliţia Suceava a fost sesizată prin SNUAU 112 că în cartierul Obicini din Suceava s-a produs o tamponare cu 3 autoturisme. S-a constatat că un bărbat de 46 ani, din Suceava, a condus autoturismul pe strada Academician Vasile Grecu, cu intenția de a vira stânga pe Bulevardul George Enescu și a intrat în coliziune cu un alt autoturism ce se afla în așteptare la semafor, proiectându-l ulterior în alt vehicul. În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime omeneşti, ci doar avarierea autoturismelor. Conducătorii autoturismelor implicați în evenimentul rutier au fost testați cu aparatul etilotest, ocazie cu care rezultatul pentru conducătorul auto de 46 ani a fost de 1,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul celorlalți doi conducători auto implicați în eveniment, rezultatul a fost negativ. Ulterior, șoferului de 46 ani i s-au prelevat două mostre biologice de sânge necesare pentru stabilirea alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducere sub influenţa alcoolului”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating