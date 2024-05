Un bărbat de 34 de ani din Bilca a fost prins drogat la volan după ce polițiștii au simțit un miros înțepător în mașina marca A6 pe care o conducea. Șoferul a fost oprit a doua zi de Paște pe un drum comunal la Gălănești în jurul orei 23.30. Testul cu aparatul Drugtest a indicat „pozitiv” pentru THC-5 (canabis). Bărbatul s-a ales cu dosar penal dar și cu permisul suspendat.

