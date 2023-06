Sâmbătă noaptea, la ora 23.35, un echipaj de poliție rutieră din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți care se afla pe str. 1 Mai a oprit un autoturism care avea direcția de deplasare dinspre str. Piața Unirii spre Frătăuții Vechi. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 27 ani, din municipiul Rădăuți, care a relatat verbal faptul că nu are asupra sa documentele personale. În urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a constatat faptul că șoferul figureaza cu dreptul de a conduce „reținut”. Șoferul a fost testat alcoolscop, cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. De asemenea, conducătorul auto a fost testat cu aparatul Drager DrugTest și a indicat prezența în organism a substanței THC-5 (Cannabis), fapt pentru care acesta a fost condus la Spitalul Rădăuți, unde, cu consimțământul acestuia, i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii existenței în organism a substanțelor psihoactive.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „conducere fără permis” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.