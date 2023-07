Duminică în jurul orei 03.00, un bărbat de 24 ani, cetăţean ucrainean, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN 29 în Plopeni, din direcția Suceava către oraş Salcea, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, după care a acroşat podul ce asigură calea de acces către un imobil, fiind proiectat pe cupolă în urma coliziunii. Echipajul SMURD ajuns la faţa locului a constatat decesul șoferului. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „ucidere din culpă”.

