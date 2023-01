Tânărul de 21 de ani din Moldovița care a fost împușcat în spate de polițiști sîmbătă seara în timp ce urmăreau mașina în care se afla și care nu a oprit la semnal a murit la Spitalul Județean Suceava. El se afla internat la secția de Terapie Intensivă.

Sâmbătă în jurul orei 22:40, echipajul de politie din cadrul Sectiei de politie rurala Vama, fiind in exercitarea atributiunilor de serviciu și în actiune pe linie rutiera pe raza comunei Moldovita, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism de teren înmatriculat in strainatate, prevazut cu post de conducere pe partea dreapta.

Datorita faptului ca șoferul nu a respectat semnalul și și-a continuat deplasarea, marind viteza, politiștii au plecat in urmarirea autovehiculului. Urmarirea s-a efectuat cu semnalele acustice și luminoase în functiune, pe drumul judetean din localitate, șoferul fiind somat prin sistemul acustic, fara a fi posibila utilizarea mijloacelor din dotare avand în vedere rularea într-o zona rurala locuita. La un moment dat, autovehiculul de teren a virat și a patruns pe un drum forestier greu accesibil și accidentat, politiștii continuand urmarirea cu dificultate, dar somand conducatorul auto, prin amplificatorul autospecialei pentru a opri, în caz contrar urmand a fi folosit armamentul din dotare.

Șoferul urmarit nu s-a supus somatiilor legale, situatie în care unul dintre politiștii din echipaj a executat doua focuri de averisment în plan vertical și apoi foc spre autovehicul, ulterior urmarirea fiind întrerupta deoarece drumul forestier era unul accidentat si nu putea fi parcurs cu autospeciala de politie, iar autoturismul de teren avea un avantaj tehnic superior în aceste conditii.

La cateva minute de la acest eveniment, s-a primit un apel 112 de la o persoana anonima prin care se sesiza ca un tanar este ranit, prezentand o plagă împușcată in zona spatelui. Politiștii au ajuns cu dificultate într-o zona forestiera izolata, fiind solicitata și prezenta unei ambulante. Primul echipaj ajuns la fata locului a stabilit faptul ca persoana împușcată este un tanar de 21 de ani din Vatra Moldovitei, ce se afla in autovehiculul urmarit anterior de politiști. Acesta prezenta o plaga prin impușcare, fiind conștient și cooperant din punct de vedere medical, însa reticent în ceea ce privește oferirea unor date cu privire la șoferul vehiculului. De asemenea, barbatul prezenta halena alcoolica. In zona au fost identificat și vehiculul urmarit împotmolit într-un șant. De asemenea , au fost identificati alti doi tineri, ambii de 21 ani, niciunul din aceștia necolaborand cu politiștii în vederea clarificarii situatiei (toti se aflau sub influenta alcoolului, nu au dorit sa comunice cine se afla la volan și nici motivul neopririi). De asemenea , în vehicul au fost identificate mai multe sticle de alcool. Victima a fost transportata pedestru de catre politiști și personal medical pana la ambulanta, fiind conștienta, fiind transportata la unitate medicala pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Cauza a fost prezentata unitatii de parchet competente ce a delegat sarcini de cercetare politiștilor din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, fiind înregistrat dosar penal pentru clarificarea tuturor aspectelor, urmand a se dispune procedural.