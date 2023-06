În perioada 21 iunie – 18 iulie, Auchan România organizează cea de-a XIV-a ediție a Târgului de bere, unul dintre evenimentele deja emblematice ale companiei și cel mai mare târg de bere din comerțul local.Astfel, în această perioadă, în toate hipermarketurile Auchan și în magazinul online auchan.ro, clienții vor putea găsi o selecție extinsă de sortimente de bere, atât producții românești, inclusiv beri artizanale, cât și de import, dar și o gamă variată de produse complementare servirii acesteia. Mai mult, membrii programului de fidelitate MyCLUB Auchan se vor putea bucura de avantaje speciale.

Pentru că Auchan susține producătorii locali, Târgul de bere organizat în acest an propune cliențilorpeste 300 de sortimente de bere, din care 135 sunt din România. De asemenea, 46 dintre acestea sunt beri artizanale românești fabricate de producători locali, printre care: Meșterul Manole, Zăganu, CsikiSor, Bere Grivița,Capra Noastră, Cearfisă sau Clusa. Oferta include o gamă largă de sortimente, de la bere blondă, brună, arămie, albă, roșie, la bere fără alcool, fructată sau nepasteurizată.

Totodată, iubitorii de bere și de băuturi atent selecționate, vor putea alege din peste 180 de beri de renume internațional,inclusiv noutăți din țări și regiuni precumAustralia,Austria, Belgia, Cehia,Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia,Japonia, Mexic,Polonia, Spania, Statele Unite,Tahiti, Turcia, Marea Britanie sau Ungaria. Printre sortimentele noi ale ediției din acest anse numără berea grecească Mythos, mărcile Efes, Fix, dar și beri artizanale trapiste, beri de abație, beri exotice, de proveniență asiatică, și mediteraneene.

„Un eveniment de tradiție pentru noi, Târgul de bere din acest an oferă încă o dată o experiență a gusturilor, cu arome din întreaga lume, fiind dedicat tuturor iubitorilor de bere, amatori și cunoscători, dar și celor care apreciază băuturile atent selecționate. De asemenea, și la această ediție aducem în prim plan producătorii români de bere, care au dezvoltat în ultimii ani tot mai mult producția locală de bere artizanală, extrem de apreciată de clienții noștri, și pe care îi susținem în continuare. Diversitatea ofertei, precum și noutățile și experiențele din magazin din acest an nu trebuie sub nicio formă ratate, și îi invităm pe români să ia parte la acest festival al berii, care îmbină gusturile românești cu cele de peste hotare”, a declarat Tiberiu Dănețiu, Director Marketing Auchan România.

Potrivit datelor companiei, tendințele din piața de bere arată că berea neagră este din ce în ce mai preferată de români, înregistrând o creștere de peste 20%, la mare căutare fiind și berea albă, berea artizanală, dar și berea premium la sticlă, atât locală, cât și internațională.

Târgul de Bere din acest an se derulează în toate hipermarketurile Auchan, dar și în magazinul auchan.ro,de unde clienții pot comanda online sortimentele preferate, precum și produse complementare servirii acestora (pahare, halbe, tăvi, desfăcătoare de sticle, etc). Comenzile pot fi livrate la domiciliu, la nivel național, standard sau expres, sau ridicate din cel mai apropiat magazin Auchan prin serviciile gratuite Click&Collect și Auchan Drive.În plus, posesorii cardului de fidelitate MyCLUB Auchan vor avea parte de reduceri de până la 20% la o selecție de produse din oferta târgului.

Mai multe detalii se pot consulta și în catalogul Marelui Târg de Bere, disponibil pe auchan.ro.

