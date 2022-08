În perioada 19-21 august, la Suceava se va derula un eveniment de promovare culturală a Basarabiei. Proiectul se intitulează „Basarabia salută Bucovina” și va debuta astăzi, la ora 12.00, în Muzeul Satului Bucovinean, cu tîrgul meșterilor populari. Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a declarat, la Radio Top, că vor fi peste 40 de meșteri din fiecare unitate administrativ-teritorială din Republica Moldova.

El a adăugat că mîine, începînd cu ora 19.00, actori ai Teatrului Național „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chișinău vor juca piesa „Fără pijamale” pe scena Teatrului „Matei Vișniec”.

În fine, duminică, de la ora 19.00, în șanțul Cetății de Scaun va avea loc un spectacol cu participarea orchestrei fraților Advahov și a maestrului Eugen Doga.

Vicepreședintele Barbă a menționat că proiectul „Basarabia salută Bucovina” este implementat de Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu municipiile Suceava și Chișinău, orașul Cricova, raioanele Soroca, Sîngerei, Rîșcani și Ștefan Vodă, precum și cu Muzeul Național al Bucovinei și Centrul Cultural Bucovina.

Proiectul beneficiază de sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.