tbi bank, una dintre cele mai importante bănci de tip challenger din Europa de Sud-Est, este aproape de clienții săi în perioada Sărbătorilor Pascale prin soluții de plată flexibile și dublează suma maximă care poate fi folosită pentru cumpărături cu plata în 4 rate fără dobândă prin aplicația mobilă de shopping.

Până pe 12 mai, clienții pot face achiziții în valoare de până la 2.000 de lei de la oricare dintre cele peste 1.500 de magazine online prezente în aplicație, într-o experiență simplă și rapidă, pe care le rambursează în 4 rate cu dobândă 0, având astfel posibilitatea să achiziționeze imediat produsele pe care și le doresc și să își gestioneze eficient bugetul în perioada Sărbătorilor Pascale.

Aplicația tbi are circa 200.000 de utilizatori și oferă acestora acces la peste 1.500 de magazine din fashion, IT&C, accesorii, beauty și farma, bijuterii, cărți etc. Aplicația are un coș mediu de cumpărături de 227 euro, majoritatea utilizatorilor fiind mileniali, cu vârsta cuprinsă între 28 și 43 de ani, din orașe mari precum București, Timișoara, Cluj sau Constanța. Peste 70% dintre tranzacții sunt plasate prin produsul de finanțare Buy Now Pay Later, în timp ce circa 40% dintre comenzi sunt din categoria IT&C, iar aproximativ 30% din fashion. Categoriile cu cea mai mare creștere în ultimele luni sunt Beauty și Auto.

„Sărbătorile Pascale sunt importante pentru români și reprezintă un bun prilej să le facă mici bucurii celor dragi. Pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri în această perioadă, am crescut suma maximă pentru cumpărăturile Buy Now Pay Later de la 1000 la 2000 de lei, pentru toți utilizatorii aplicației. Astfel, oferim clienților o libertate mai mare financiară pentru achizițiile pe care și le doresc și pentru cadourile pe care vor să le dăruiască de Sărbătorile Pascale. În plus, urmează să introducem în curând posibilitatea de a cumpăra vacanțe în rate în condiții extrem de avantajoase, mai ales că ne apropiem cu pași repezi de perioada verii”, explică Teodora Șaguna, Head of Mobile App Romania & Group Head of In App Shopping Growth la tbi bank.

Printre magazinele online prezente în aplicație se numără Fashion Days, Answear, Cărturești, Magnolia, Cartepedia și BestValue. Utilizatorii pot verifica direct în aplicația mobilă sumele disponibile pentru cumpărături cu finanțare prin soluțiile tbi, pot gestiona plățile și pot seta plăți recurente pentru un shopping fără griji. În același timp, clienții pot returna produsele achiziționate tot prin intermediul aplicației. Iar pentru cumpărături de valoare mai mare, au inclusiv posibilitatea să solicite în aplicația mobilă tbi finanțări suplimentare, cu aprobare 100% online.