World Cancer Day este o inițiativă a The Union for International Cancer Control (UICC) și mobilizează în fiecare an, pe 4 februarie, persoane fizice, instituții și organizații din întreaga lume pentru a atrage atenția asupra bolii secolului – cancerul. Una dintre modalitățile de a transmite publicului larg mesajul de luptă împotriva cancerului este iluminarea în portocaliu a clădirilor simbol din intreaga lume.

Pentru al treilea an consecutiv, Asociația Magic, partener al UICC (The Union for International Cancer Control – inițiatoarea World Cancer Day), pune și ea umărul la această mobilizare mondială, cu scopul de a pune lumină pe problemele cu care se confruntă copiii cu afecțiuni oncologice, pentru a informa publicul larg despre impactul acestei boli în viața unei familii, dar și despre importanța măsurilor de prevenție. Totodată, Asociația Magic își propune, cu această oczie, să colecteze și să transmită mesaje de încurajare tuturor copiilor care se luptă cu cancerul. Astfel, sâmbătă seară, 4 februarie 2023, între orele 19-22, va lumina în portocaliu 43 de obiective importante din București, șapte orașe și o comună din țară:

București

Arcul de Triumf, Primăria Municipiului București, Teatrul Național I.L. Caragiale (TNB) , Teatrul Odeon, Cercul Militar Naţional, CREART – Centrul de Creatie, Artă si Tradiție al Municipiului București, Opera Națională București, , Palatul Primăverii, Palatul Regal, Biblioteca Naţională a României, Camera de Comerț și Industrie a României, Cercul Militar Naţional, Academia de Studii Economice București (ASE), Muzeul Antipa ,Turnul de Telecomunicații Speciale (STS), București Mall, Hotel Sheraton, Hotel Novotel, Hotel Hilton (Centrul Vechi), Hotel Triumf, Hotel Marmorosch, Sky Tower, Podul Mihai Bravu, Sala Palatului , Palatul Victoria – Guvernul Romaniei.

Brașov

Primăria Brașov, Literele de pe Tâmpa, Casa Sfatului – Muzeul Județean de Istorie Brașov

Cluj

Casa de Cultură a Studenților ”Lucian Blaga”, UBA

Sibiu

Podul Minciunilor, Primăria Sibiu

Suceava

Teatrul Matei Vișniec, Spitalul judetean de Urgenta “Sf. Ioan cel Nou”, Cetatea de Scaun a Sucevei

Oradea

Palatul Episcopal, Primăria Oradea, Podul Centenarului

Iași

Primăria Iași

Craiova

Teatrul Național Marin Sorescu

Târgu Neamț

Spitalul Orășenesc Târgu Neamț

Comuna Maglavit/ Dolj

Statuia lui Petrache Lupu, Primăria Maglavit

Cancerul este a doua cauză majoră de deces din lume și cauza principală de deces în rândul copiilor și adolescenților.

10 milioane de oameni mor, anual, de cancer – mai mult decât de HIV/SIDA, malarie și tuberculoză, la un loc.

În întreaga lume, se înregistrează anual aproximativ 300.000 de cazuri noi în rândul copiilor cu vârsta între 0 şi 19 ani.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2035, numărul mondial de cazuri de cancer s-ar putea dubla și aproximativ 40% din populația globului se va confrunta cu această boală, la un moment dat în viață.

Prin prevenţie, detectarea cancerului în fază incipientă şi tratament, ar putea fi salvate în fiecare an 3,7 milioane de vieţi – adulți și copii.

4 februarie, Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului și 15 februarie, Ziua Mondială a Copiilor Bolnavi de Cancer – Ambele zile sunt portavoci importante în campania împotriva cancerului, care aduc laolaltă în această luptă cercetători, medici, pacienţi, guverne, organizații non-guvernamentale și mass-media, pentru a crește în comunități gradul de conștientizare a acestui flagel în continuă expansiune, pentru a spori prevenția, pentru a reduce impactul bolii asupra pacienților oncologici și familiilor lor, pentru a milita pentru accesul egal al tuturor la diagnosticare și tratament și, deloc în ultimul rând, pentru a vorbi despre cât de multă speranță există chiar și în cea mai înspăimântătoare boală.

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului (World Cancer Day) a fost organizată pentru prima dată în lume în anul 2006. The Union for International Cancer Control (UICC) coordonează manifestările pentru World Cancer Day, cu sprijinul a numeroșilor parteneri și organizații, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății. World Cancer Day are și o platformă proprie (worldcancerday.org), unde se găsesc numeroase informații despre cancer, actualizate permanent.

Din 2021, Asociația Magic a devenit partener UICC, punând astfel și România pe harta mobilizării globale de World Cancer Day.

”Dacă sâmbătă seară, în drumurile voastre, vă iese-n cale vreo clădire îmbrăcată Magic în lumină portocalie – culoarea răsăritului și-a apusului, a spiritualității și a bărcilor de salvare – faceți-i o fotografie și postați-o pe conturile voastre de socializare, cu haștagurile #MakeTimeToCare #WorldCancerDay și #AsociațiaMagic, pentru a aduna laolaltă toată susținerea și speranța pentru familiile care se luptă cu cancerul” – Andreea Nechita, Președinte Asociația Magic.

Fiecare om care vrea să transmită un mesaj de solidaritate și pe rețelele de socializare, poate face asta prin postarea fotografiei cu rama digitală dedicată și care se poate descărca de pe acest link: https://asociatiamagic.ro/WorldCancerDay/#/ și

***

Asociația Magic a debutat în 2014, cu taberele MagiCAMP, iar astăzi include 12 proiecte, care ajută peste 10.000 de copii cu afecțiuni grave și familiile lor, oferindu-le suport social și emoțional, sprijin financiar și material, prin implicarea a peste 2000 de voluntari, zeci de mii de donatori, sute de parteneri și sponsori.

Mai multe despre proiectele Asociației Magic: www.asociatiamagic.ro