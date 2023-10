Sâmbătă, 4 noiembrie 2023, începând cu ora 12.00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, va avea loc o nouă ediție a evenimentului TEDxAreni. Ediția de toamnă este dedicată femeilor și are tema Two Steps Forward, TEDWomen fiind tema globală din acest an.

Scopul principal al evenimentului este acela de a promova progresul și egalitatea, prin explorarea de idei și inițiative care schimbă lumea.

Susținând acei pionieri curajoși care transformă visurile mari în realitate, evenimentul aduce în fața publicului sucevean prezentări inspiraționale, acțiuni concrete și idei demne de pus în aplicare. Invitatele acestei ediții sunt Roxana Dumitrache, Anamaria Lazariuc, Katerina Todorovski, Alina Chinie, Anna Kulik și Laura Coman, iar Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu vor da viață unui moment artistic în armonie perfectă cu tema și reflectând perfect palmaresul impresionant pe care îl dețin.

„TEDxAreni Women: Two Steps Forward este un eveniment captivant care va aduce subiecte și viziuni moderne în inima orașului Suceava. Ne-am propus să oferim comunității o zi plină de inovație, dezbatere și inspirație, o zi care să celebreze și să catalizeze puterea femeilor din comunitatea suceveană. Veți avea ocazia să cunoașteți șase invitate speciale care vor împărtăși prezentări inspiraționale, menite să vă stimuleze imaginația și să vă îndemne la acțiune. Vă așteptăm să vă alăturați comunității TEDxAreni, o comunitate de oameni pasionați și dedicați, gata să vă ajute să vă realizați cele mai mari aspirații!” – Tudor Ciubotari, fondator TEDxAreni

Partenerii acestei ediții sunt: Assist Software, Global Design, Teatrul Municipial “Matei Vișniec “Suceava, Iulius Mall, Darex Auto și AMA Leadership Academy.

Venind la TEDxAreni Women, publicul nu doar asistă la un eveniment, ci face parte dintr-un fenomen global care promovează schimbarea și progresul..

Evenimentul de speaking al toamnei este deja SOLD OUT la categoria „Community Catalyst”. Mai sunt disponibile doar câteva bilete pentru categoria „Impact Builder”, ce pot fi achiziționate accesând link-ul https://www.tedxareni.com/bilete. Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați pagina de facebook dedicată evenimentului.

„TEDxAreni Women este doza de inspirație dăruită comunității sucevene. Într-o lume în care inegalitățile și segregarea devin tot mai vizibile, misiunea noastră este să oferim o platformă de exprimare unor oameni care construiesc atât comunități și afaceri de succes, dar devin și modele în propriile lor domenii și în viața de zi cu zi. Cu bucurie aducem în prim-plan femei, mame, antreprenoare și fiice – dar, mai presus de toate, oameni cu povești inspiraționale, pline de pasiune și perseverență. Suntem o comunitate de oameni pasionați, dedicați și gata să ne ajutăm unii pe alții în a ne îndeplini cele mai mari aspirații. Ne dorim ca fiecare persoană, indiferent de gen, să poată contribui la modelarea unei lumi mai bune. Vă invităm să faceți alături de noi doi pași înainte spre un viitor mai luminos și mai echitabil, vă invităm la TEDxAreni Women. ” – Ioana Tatarciuc, Project Manager TEDxAreni Women

Despre invitați:

Roxana Dumitrache este manager cultural și activistă feministă. De-a lungul anilor, a lucrat la Comisia Europeană, scrie constant și are apariții în spațiul public pe teme feministe (reprezentarea politică a femeilor în politică, diplomație sau în business, canoane estetice, educație, inegalitatea de gen). Este prima feministă din România care a apărut pe coperta unei reviste pentru femei și militează pentru „cea mai bună dintre lumile posibile” pentru fetița ei și, implicit, pentru toate fetițele, fetele și femeile.

Anamaria Lăzăruc este antreprenor de succes cu experiență amplă în proiecte naționale și internaționale. Ea a reprezentat comunitatea suceveană în multe colțuri ale lumii, fiind în prezent delegate de tineret la ONU. A terminat studiile în domeniul psihologiei, iar în 2022 a fondat o companie și își dorește să transforme prevenția pentru sănătate într-un vector de siguranță și de dezvoltare. Anamaria este pasionată de relațiile internaționale și de sănătatea publică, iar asta o menține conectată la direcțiile și prioritățile globale.

Katerina Todorovski este Head of Brand Marketing la una dintre cele mai mari bănci din România. Cu peste 17 ani de experiență în marketing, comunicare și strategii de brand, a acumulat experiențe atât din perspectiva agenției cât și din cea a clientului. Lucrează la construirea unor branduri puternice și deține o înțelegere profundă a comportamentului consumatorului, a tendințelor pieței și a strategiilor eficiente de comunicare. Îi place să creeze povești captivante ale brandului, să coordoneze echipe cross-funcționale și să coordoneze campanii de marketing inovatoare.

Alina Chinie, cunoscută drept ZDA este actriță dar și cântăreață. A fost jumătatea trupei Red Blonde, a debutat de la 15 ani, fiind prezentatoarea emisiunii Școala Vedetelor și este recunscută de public încă din vremea când era una dintre veverițele lui Cătălin Măruță. Vocea ei se aude la unul dintre principalele radiouri naționale de pe piață și afirmă că „E o școală foarte bună să fii freelancer”.

Anna Kulik (UK) este o cercetătoare multidisciplinară a cărei educație și experiență profesională au început în domeniul arhitecturii dar s-a extins în multe domenii complementare. În prezent, urmează un doctorat în Paris, concentrându-se pe inovația cu impact și antreprenoriatul social.

Laura Coman a început propria firmă în timpul facultății cu doar 300 de euro și a transformat-o într-un adevărat brand. Cariera ei a fost marcată de provocări, lucrând în marketing și PR. Datorită parteneriatelor, businessl ei este acum evaluat la zeci de milioane de euro. Pasionată de artă, scris și coaching, transformă gândurile în cuvinte care rezonează în sufletele oamenilor. Este și o mamă și soție dedicată bunăstării, sportului și alimentației sănătoase, găsind inspirație în experiențele dificile din trecut și considerând schimbarea drept motorul evoluției personale.

Despre artiști: Corina Răducanu, alături de partenerul ei de viață și pian, Eugen Dumitrecu fac magie pe scenă prin concertele de pian la patru mâini și prin activitățile culturale organizate în cadrul Asociației Klavier Art. Cei doi pianiști sunt absolvenţi ai Liceului de Muzică George Enescu și ai Universității Naționale de Muzică din București, unde și-au completat și încheiat studiile (licență, masterat, doctorat, post-doctorat), creionându-și pasiunea pentru muzică, dar mai ales pian. Duo-ul este laureat la: Concursul Internaţional Lorenzo Perosi Tortona, Concursul Internaţional Pietro Argento Gioia del Colle (Italia), Festivalul Internaţional al Muzicii Maghiare București, Concursul Internaţional Pro Piano București, Gala Premiilor în Cultură 2010 Arcuș. Pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu ne vor încânta cu un concert 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟, demonstrându-ne magia ce se poate crea prin lucrul în echipă!

TED este o organizaţie non-profit devotată Ideilor Demne de Răspândit (Ideas Worth Spreading), de regulă sub forma unor discursuri scurte, puternice, livrate de gânditorii de top ai prezentului.În spiritul ideilor demne de răspândit, TEDx este un program de evenimente locale, organizate independent, care reunesc oameni pentru a trăi împreună o experienţă asemănătoare TED. În cadrul unui eveniment TEDx, TED Talkurile video şi speakerii live sunt combinate pentru a genera discuţii şi conexiuni adânci. Aceste evenimente locale, organizate independent au marca TEDx, unde x = eveniment TED organizat independent. Conferinţa TED oferă îndrumare generală pentru programul TEDx, dar evenimentele TEDx individuale sunt organizate independent.