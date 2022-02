„Miracol”, thrillerul psihologic regizat de Bogdan George Apetri, se vede începând de azi pe marile ecrane din toată țara și în Suceava la Cinema City iar biletele sunt disponibile aici: https://bit.ly/MiracolLaSuceava.

Filmul va rula pe ecranele a peste 40 de cinematografe din 20 de orașe din România (București, Cluj, Timișoara, Constanța, Iași, Ploiești, Sibiu, Târgu Mureș, Piatra Neamț, Suceava, Bacău, Bistrița, Alba Iulia, Craiova, Galați, Buzău, Pitești, Arad, Botoșani și Târgu Jiu). Detalii despre program și despre bilete sunt disponibile pe pagina de Facebook Miracol.

„Miracol”, distribuit de către Bold Films Studio, îmbină intensitatea unei drame și tensiunea unui thriller psihologic cu suspansul și intriga atent construită a unui film polițist și îi are în rolurile principale pe Ioana Bugarin și Emanuel Pârvu. Din distribuție mai fac parte: Cezar Antal, Ovidiu Crișan, Valeriu Andriuță, Ana Ularu, Valentin Popescu, Marian Râlea, Nora Covali, Natalia Călin, Cătălina Moga, Olimpia Mălai, Vasile Muraru și Mircea Postelnicu.

Împărțit în două capitole, „Miracol” o urmărește pe tânăra călugăriță novice Cristina Tofan (Ioana Bugarin) în timp ce se strecoară afară dintr-o mănăstire izolată, pentru a merge la spitalul din orașul vecin. Nereușind să-și rezolve problemele și să-l găsească pe bărbatul pe care îl caută, pe drumul de întoarcere întâlnește o soartă neașteptată.

A doua parte a filmului îl are în centru pe Marius Preda (Emanuel Pârvu), inspectorul de poliție plecat pe urmele ei, care-i reface drumul pas cu pas – într-o structură perfect oglindită. Investigația lui aduce la lumină indicii și confesiuni care conduc nu numai înspre adevărul greu de înțeles din spatele acțiunilor Cristinei, ci și la un posibil miracol.

LINK TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=lQlxi3051fU

După „Neidentificat”, câștigătorul trofeului ANONIMUL 2021, „Miracol” este a doua parte a unei trilogii a cărei acțiune se petrece în Piatra Neamț, orașul natal al regizorului Bogdan George Apetri (profesor de regie la universitatea Columbia, în New York).

Imaginea filmului este semnată de Oleg Mutu, scenografia a fost realizată de Mihaela Poenaru, costumele sunt semnate de Liene Dobrāja, iar de machiaj s-a ocupat Bianca Boeroiu. Filmul este produs de Oana Iancu și Bogdan George Apetri prin noua lor casă de producție THE EAST COMPANY PRODUCTIONS. Minodora Șerban este producător executiv, iar co-producători sunt Viktor Schwarcz și Aija Bērziņa.

Parteneri media: All About Romanian Cinema, B365.ro, Cinemagia, Cinemap, Cărturești, Elle, Europa FM, filme-carti.ro, Films In Frame, IQads, life.ro, Liternet, MovieNews, Metropotam, Observator Cultural, Psychologies, Spotmedia, Urban.ro, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți.

„Miracol” este o producţie The East Company Productions (Romania), Cineart TV Prague (Cehia) şi Tasse Film (Letonia).

Proiectul a participat la secțiunea Works in Progress din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest în anul 2020.

Prin intermediul companiei franceze Memento International, filmul va fi distribuit în SUA și Canada de Film Movement, în Franța de Arizona Distribution, în Grecia de Weirdwave, în America Latina de Encripta, în Indonezia de PT Falcon și în Portugalia de Films4You, după premiera națională.