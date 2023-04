Fostul jurnalist și scriitor Mircea Motrici va primi post-mortem tiltul de ”Cetățean de Onoare” al municipiului Suceava. Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu în urma unei adrese înaintate de Rozalia Motrici, soția scriitorului, va fi supus aprobării deliberativului județean în ședința de joi.

Mircea Motrici (n. 24 martie 1953, Udești, județul Suceava — d. 16 mai 2007, Suceava) a fost reporter radio, jurnalist și scriitor renumit pentru profesionalismul și talentul său, mărturie în acest sens fiind numeroasele relatări și reportaje transmise pe calea undelor, despre oameni și evenimente din Suceava și nu numai, precum și lucrările publicate. A debutat ca reporter la Radio Iași în 1980 și din anul 1991 a devenit corespondent pentru județul Suceava al Societății Române de Radiodifuziune, acreditat permanent pentru regiunea Cernăuți (16.XI.1991-16.V.2007). A fost, de asemenea, colaborator la ziarul ”Zori Noi” și din 1989, la „Crai Nou”.

A reeditat 8 cărți din arhiva unchiului său Arhimandritul Dionisie Udișteanu și a editat un număr de 8 cărți personale, cu următoarele titluri: „Fereastră spre inima pământului”

„Fereastră spreânima Bucovinei”, „ Visul sărută Japonia”, „Crăiasa minei”, „Craterul inimii’— , 7 zile în Athos ‘ „Bucovina, icoană spre cer”, „Parabola stâncii”.

Postum au apărut alte 11 cărți și 2 CD-uri: „Libertatea visului”, ,lon Irimescu în împărăția eterului ”, „Recuperări” „Pentru Mircea Motrici-mesaje postume „Relicve literare”, „Pecetea stelară”, „Trasee de reporter, vol I ”, „Trasee de reporter, vol II”, „Trasee de reporter, vol III”, „Portretul robot al corespondentului local de radio”, „La porțile timpului ”, „In Memoriam- Poeme ”- CD, „Ion Irimescu în împărăția eterului CD. Mircea Motrici a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași și al Societății Scriitorilor Bucovineni și a obținut numeroase premii și distincții pentru activitatea desfășurată, atât în timpul vieții, cât și post-mortem. In anul 2008, soția Rozalia Motrici, îi cinstește memoria prin înființarea Asociației Culturale „Mircea Motrici” în vederea valorificării manuscriselor si a înregistrărilor audio rămase de la Mircea Motrici.

Tot în cadrul asociației este amenajată „Casa Memorială Mircea Motrici” casa în care s-a născut și a copilărit, de către soția Rozalia Motrici împreună cu tatăl scriitorului Vasile Motrici, în vârstă de 92 de ani, și care a fost deschisă spre vizitare în anul 2009.