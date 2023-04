Aflați la primul lor concert în România, artiștii de muzică electronică Tangerine Dream vor cânta la cea de a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (9 – 18 iunie 2023, Cluj-Napoca). Din seria de concerte propuse anul acesta de TIFF va face parte și un show special al artistului suedezo-britanic Jay-Jay Johanson, care va cânta la Bonțida într-o seară dedicată muzicii și filmului suedeze.

Weekend la Castel

Castelul Bánffy din Bonțida va fi decorul perfect pentru concertul susținut de Jay-Jay Johanson sâmbătă, 10 iunie, în primul weekend de festival, într-o seară specială, parte din programul Focus Nordic. Cunoscut pentru vocea sa melancolică și hituri precum On the Radio, She Doesn’t Live Here Anymore sau You’ll Miss Me When I’m Gone, Johanson e aclamat ca fiind unul dintre cei mai influenți artiști electro ai generației sale. În 1996, a lansat primul album Whiskey, caracterizat de amestecul unor note și voci jazzy cu acorduri trip-hop și de film noir. Cel de-al treilea album al său, Poison (2000), l-a avut colaborator pe Robert Guthrie, fondatorul trupei Cocteau Twins, și a urcat rapid în topurile europene. Un an mai târziu, a lansat Cosmodrome, o instalație de sunet și imagine care a călătorit în jurul lumii, încheindu-și parcursul la Muzeul de Artă Modernă din Paris. A continuat să lanseze albume impregnate de forța poetică a versurilor și a vocii lui, dar și de talentele unor colaboratori precum grupul experimental german Funkstörung sau geniul francez al muzicii house, Jean-Pierre Ensuque. Artistul a compus și coloana sonoră pentru două filme franțuzești: La Confusion des Genres (r. Ilan Duran Cohen, 2000) și La Troisième Partie du Monde (r. Éric Forestier, 2008). Cel mai recent album al său, Rorschach Test, a fost lansat în 2021.

Concertul lui Johanson va fi urmat de proiecția documentarului And the King Said, What a Fantastic Machine (Ce mașinărie fantastică!, r. Axel Danielson și Maximilien Van Aertryck, Suedia, 2023), care a câștigat Premiul Juriului la Sundance. Un colaj impresionant și teribil de inventiv, filmul aduce pe ecran două secole de imagine, de la prima fotografie din istorie, la apariția cinematografiei și a evoluției fulminante a televiziunii, până la tehnologia de astăzi, când oricine e un potențial „creator de conținut”, iar pe planetă există 45 de miliarde de camere video. Lungmetrajul de debut al celor doi cineaști suedezi explorează astfel fascinația eternă a oamenilor de a se privi pe sine și mijloacele pe care aceștia le-au inventat pentru a face acest lucru, schimbând fundamental istoria și societatea. Titlul original al filmului, neobișnuit de lung, And the King Said, What a Fantastic Machine (Și regele a spus: Ce mașinărie fantastică”), parafrazează o replică a regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit, care a rămas impresionat de filmarea ceremoniei sale de încoronare din 1902, opera lui Georges Méliès.

Evenimentul este posibil la TIFF cu sprijinul Scandinavian Films, Swedish Film Institute și Ambasada Suediei la București.

Pentru prima dată în România: Tangerine Dream

Pionierii muzicii electronice Tangerine Dream vor susține un concert pe 15 iunie la Casa de Cultură a Studenților. Înființată în 1967 de Edgar Froese în vestul Berlinului, Tangerine Dream este o trupă formatoare pentru muzica electronică. Albumul lor revoluționar Phaedra, lansat în 1974, a atins statutul de cult în Marea Britanie și a devenit un reper al genului. Tangerine Dream a compus piese lungi, cu structuri unice, deschizând noi dimensiuni în sunet, stilul lor fiind catalogat drept Kosmische Musik. În ultimii 50 de ani, trupa a lansat peste 100 de albume de studio și a fost nominalizată de șapte ori la premiile Grammy. Tangerine Dream a creat peste 60 de coloane sonore de film, inclusiv pentru Legend (1985) al lui Ridley Scott, pentru thrillerul Sorcerer (1977) al lui William Friedkin și pentru filmul neo-noir Thief (1981) al lui Michael Mann. Din discografia lor face parte și The Night In Romania, piesă care ar fi trebuit să se afle pe coloana sonoră a filmului The Keep (r. Michael Mann, 1983), dar care a fost lansată doar în 2020, pe un album special. În 2013, Tangerine Dream a compus muzica pentru jocul video Grand Theft Auto V, care a devenit unul dintre cele mai de succes jocuri din istorie. Muzica lor apare și în serialul Netflix Stranger Things.

După moartea fondatorului Edgar Froese în 2015, din formație fac parte Thorsten Quaeschning, violinista Hoshiko Yamane și Paul Frick. Cel mai recent album al formației, Raum, a fost lansat în 2022.

An de an, muzica este o componentă importantă a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Pe lângă Tangerine Dream și Jay-Jay Johanson vor concerta la Cluj-Napoca și alți artiști internaționali sau locali, în fiecare seară a festivalului, la Muzeul de Artă. Muzica va fi prezentă și în sălile de cinema, în cadrul cine-concertelor deja puse în vânzare.

Jay Jay Johanson in concert & Fantastic Machine screening

Saturday, 10 June, 8:30 PM, Bánffy Castle, Bonțida

Bánffy Castle in Bonțida is the perfect backdrop for a concert by Swedish-British artist Jay-Jay Johanson on Saturday 10 June. Known for his melancholic voice and hits such as On the Radio, She Doesn’t Live Here Anymore and You’ll Miss Me When I’m Gone, Johanson is acclaimed as one of the most influential electro artists of his generation. His latest album, Rorschach Test, was released in 2021.

Johanson’s concert will be followed by a screening of And the King Said, What a Fantastic Machine (d. Axel Danielson and Maximilien Van Aertryck, Sweden, 2023), the documentary which won the Jury Prize at Sundance. An impressive and wildly inventive collage, the film brings two centuries of imagery to the screen, from the first photograph in history to the emergence of cinema and the meteoric evolution of television, to today’s technology, where everyone is a potential ‘content creator’ and there are 45 billion video cameras on the planet. The two Swedish filmmakers’ debut feature thus explores the eternal fascination of humans to watch themselves and the means they have invented to do so, fundamentally changing history and society. The film’s unusually long title, And the King Said, What a Fantastic Machine, paraphrases a line from King Edward VII of the United Kingdom, who was impressed by Georges Méliès’ filming of his 1902 coronation ceremony.

Tangerine Dream in concert

Electronic music pioneers Tangerine Dream will play a concert on June 15th at the Student Culture House, as part of Transilvania IFF.22. Founded in 1967 by Edgar Froese in West Berlin, Tangerine Dream is a formative band for electronic music. Their groundbreaking album Phaedra, released in 1974, achieved cult status in the UK and became a landmark of the genre. Tangerine Dream composed long, uniquely structured tracks, opening up new dimensions in sound, their style being categorised as Kosmische Musik. Over the past 50 years, the band has released over 100 studio albums and has been nominated for seven Grammy Awards. Tangerine Dream has created over 60 film soundtracks, including Ridley Scott’s Legend (1985), William Friedkin’s thriller Sorcerer (1977) and Michael Mann’s neo-noir Thief (1981). Their discography also includes The Night In Romania, which was supposed to be on the soundtrack of The Keep (dir. Michael Mann, 1983), but was only released in 2020 on a special album. In 2013, Tangerine Dream wrote the music for the video game Grand Theft Auto V, which became one of the most successful games in history. Their music also appears in the Netflix series Stranger Things.

Following the death of founder Edgar Froese in 2015, the band includes Thorsten Quaeschning, violinist Hoshiko Yamane and Paul Frick. The band’s most recent album, Raum, was released in 2022.

***

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.

