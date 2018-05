Fundatia Parinti din Romania, initiator al serviciului PEDITEL 1791, organizeaza impreuna cu Asociatia Firul Ariadnei, Atelierul BUBU si MUSETTE targul caritabil ”Impreuna pentru sanatatea copiilor”

Duminica, 13 mai, orele 10:00-20:00 in incinta Cluj Arena se va desfasura Targul caritabil ” Impreuna pentru sanatatea copiilor” care are drept scop strangerea de fonduri pentru ca medicii Peditel 1791 sa ajute gratuit 5,000 de copii in plus.

PEDITEL 1791 functioneaza din ianuarie 2014 si a ajutat gratuit pana in prezent, peste 120.000 de copii.

In 2017, cei 15 medici specialisti si primari care fac parte din echipa Peditel 1791 au ajutat cu empatie, calm, rabdare, dedicare, profesionalism si neconditonat, gratuit peste 53.339 copii, recordul de apeluri fiind inregistrat in data de 29 decembrie, 227 apeluri, iar din luna august, numarul mediu de apeluri pe luna depaseste 5.000.

In 2018, in primele 4 luni (ianuarie-aprilie) au fost ajutati aproximativ 20.000 de copii la nivel national, cu o medie de peste 200 apeluri in weekend, ceea ce face ca serviciul Peditel 1791 sa fie cel mai solicitat si utilizat serviciu medical din Romania.

Lansam in premiera TOMBOLA PEDITEL 1791.

Prietenii si partenerii nostri. Musette, Atelierul BUBU, Cartemma, Oriflame, Cool Kids, Payful Learning, Caravana Veseliei, Casa Orena si multi altii au pregatit cadouri exclusiviste pentru implicarea si darnicia voastra.

Valoarea biletelor este intre 15-100 lei, iar biletul de tombola va fi primit dupa trimiterea op-ului pe mail, la contact@peditel.ro .

Platile se fac mai jos:

FUNDATIA PARINTI DIN ROMANIA

CUI 26227075

IBAN: RO07INGB0000999902391059

ING BANK

In link premiile http://bit.ly/2KrgWvK