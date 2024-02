Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au început, din nou, circul, după cinci ani în care s-au chinuit să divorțeze! Cei doi își aruncă iar acuzații dure pe toate căile. Bădălău susține că fosta soție vrea mai mulți bani pensie alimentară, notează click.ro. Pătrășcanu a scos la înaintare mesajele din telefon, primite de la Gabi Bădălău în timpul divorțului.

Gabi Bădălău ține prima pagină a presei mondene, din nou. Pe de o parte, cu recenta despărțire, care între timp s-a transformat se pare în împăcare, cu Bianca Drăgușanu. Pe de altă parte, afaceristul este din nou în centrul unui scandal monstru cu fosta soție, Claudia Pătrășcanu.

Totul a început de la faptul că Pătrășcanu a sărit la gâtul fostei sale soacre, Rodica Bădălău, pe care a acuzat-o că ar fi dat foc la casă cu tot cu copii în ea.

Gabi Bădălău nu a mai rezistat și, dacă până în prezent a tăcut la acuzațiile fostei sale soții, acum afaceristul de la Bolintin Vale a prins glas și susține că a fost șantajat de fosta sa soție cu o pensie alimentară în valoare de 6000 de euro, pentru creșterea celor doi băieți ai lor.

„ E caz de Spitalul 9 Obregia. Acest personaj ține scandalul de 5 ani. A cerut un an de zile banii în avans, vrea 6.000 de euro pe lună, sub formă de șantaj, numai ca să ne lase familia în pace. Și dacă-i dau acești bani, eu nu am certitudinea că femeia asta mă lasă în pace. Am mii de mesaje de la ea, în care suntem terorizați și eu și toată familia mea. Eu mă ocup exclusiv de toată creșterea copiilor din punct de vedere financiar, scoli, extra școli și tot”, a declarat afaceristul, la Antena Stars, potrivit sursei citate.

„În toată presa a fost știrea cum că mama a dat foc la casă cu noi toți și copiii în ea. Știre dată ca de obicei, de cine altcineva, decât de fosta mea soție, Claudia. Marele <<incendiu>>, prezentat atât de dramatic, a fost de fapt un aranjament de Crăciun lăsat aprins după masă de prânz. Cumnatul meu a simțit miros de ars, luase foc o crengută de brad şi l-a stins cu un pahar de Cola, asta a avut la îndemână, copiii fiind impresionați de fumul scos probabil din cauza acestei combinații. Nimic nu a luat foc, nici masa, nici casa, nici altcineva, nimeni nu a fost rănit, acesta fiind marele incendiu prezentat cu atâta dramatism. (oricum s-a întâmplat de Crăciun și ea povestește în februarie, când își lansează piesa).”, e parte din mesajul scris Gabi Bădălău pe rețelele de socializare, în miez de noapte.

