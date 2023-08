Esti pasionat de gastronomie si de calatorii si ai vazut o reclama care te-a facut sa visezi la un restaurant celebru dintr-o destinatie exotica? In acest articol iti prezentam top 5 reclame de succes care au promovat restaurante celebre din intreaga lume.

Fiecare dintre aceste reclame are o poveste captivanta si, daca ai ocazia, nu ezita sa vizitezi aceste restaurante si sa te convingi singur de calitatea lor. Iar, daca nu poti calatori, dar vrei sa te bucuri de o masa savuroasa intr-un cadru select, poti alege o sala de evenimente din Brasov sau Predeal, care iti va oferi preparate alese.

Paris: Le Jules Verne

Cine nu ar vrea sa manance la cel mai inalt restaurant din Paris, situat la etajul al doilea al Turnului Eiffel? Reclama pentru Le Jules Verne, restaurantul condus de celebrul chef Alain Ducasse, te invita sa traiesti o experienta culinara unica, cu o priveliste panoramica asupra orasului luminilor.

Foloseste imagini spectaculoase cu preparatele rafinate si cu interiorul elegant al restaurantului, dar si cu simbolurile pariziene: Turnul Eiffel, Arcul de Triumf, Muzeul Luvru. Vocea naratorului iti spune ca la Le Jules Verne vei descoperi „arta de a manca bine” si „arta de a trai bine”.

Londra: The Ivy

The Ivy este unul dintre cele mai faimoase si mai exclusiviste restaurante din Londra, frecventat de vedete, artisti si personalitati importante. Reclama pentru The Ivy iti arata cum poti face parte din elita londoneza, daca reusesti sa obtii o rezervare la acest restaurant. Are imagini cu fatada impunatoare a restaurantului, cu interiorul luxos si cu clientii distinsi.

De asemenea, iti prezinta cateva dintre specialitatile casei, cum ar fi homarul termidor, fileul Wellington sau tortul de ciocolata. Vocea naratorului iti spune ca la The Ivy vei gasi „o bucatarie clasica britanica”, „un serviciu impecabil” si „o atmosfera cosmopolita”.

Roma: La Pergola

La Pergola este singurul restaurant din Roma care are trei stele Michelin, fiind considerat unul dintre cele mai bune restaurante din lume. Reclama pentru La Pergola te face sa vrei sa vizitezi acest restaurant pentru a te bucura de creatiile culinare ale chefului Heinz Beck, care combina traditia italiana cu inovatia si rafinamentul.

Foloseste imagini cu preparatele sofisticate si cu vederea superba asupra Romei pe care o ofera restaurantul, situat la ultimul etaj al hotelului Rome Cavalieri. Vocea naratorului iti spune ca la La Pergola vei gasi „o selectie impresionanta de vinuri” si „o eleganta fara egal”.

Barcelona: Tickets

Tickets este un restaurant care iti ofera o experienta culinara plina de surprize, distractie si magie. Reclama te invita sa intri in lumea lui Ferran Adria, cel mai renumit chef spaniol si pionier al gastronomiei moleculare. Foloseste imagini cu preparatele inedite si cu decorul original al restaurantului, care are ca tematica circul.

De asemenea, iti arata reactiile clientilor care se minuneaza de gusturile si texturile neasteptate ale mancarurilor. Vocea naratorului iti spune ca la Tickets vei gasi „o bucatarie creativa”, „un spectacol culinar” si „o aventura senzoriala”.

Brasov: Casa Hirscher

Casa Hirscher este un restaurant care iti ofera o experienta culinara autentica, cu preparate traditionale romanesti si internationale. Reclama pentru Casa Hirscher te face sa vrei sa vizitezi acest restaurant pentru a te bucura de atmosfera calda si prietenoasa, de muzica live si de sala de evenimente.

Foloseste imagini cu preparatele apetisante si cu interiorul rustic al restaurantului, care se afla intr-o cladire istorica din centrul Brasovului. Vocea naratorului iti spune ca la Casa Hirscher vei gasi „o bucatarie diversificata”, „un serviciu ospitalier” si „un loc ideal pentru petreceri”.

Acestea sunt top 5 reclame de succes care au promovat restaurante celebre din intreaga lume. Fiecare dintre aceste reclame are un stil propriu, dar toate au in comun faptul ca iti starnesc curiozitatea, apetitul si dorinta de a calatori.